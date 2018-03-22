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Умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек

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На 95-м году жизни умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек Toys «R» Us Чарльз Лазарус, передают Bloomberg и CNN.

Он скончался в четверг, через неделю после того, как компания объявила о вынужденной приостановке финансовых операций в США.

Он умер в Манхэттене, рассказал Bloomberg близкий друг бизнесмена, экс-председатель правления компании Майкл Гольдштейн.

Лазарус основал компанию в возрасте 25 лет в 1948 г. Первый магазин, в котором продавались только игрушки, – Toys «R» Us – он открыл в 1957 г. К 1966 г. работало уже четыре магазина Toys «R» Us. Продажи составляли приблизительно $12 млн в год, бизнес был сосредоточен в округе Вашингтон. К 1974 г. сеть насчитывала около 40 магазинов. В 1978 г. Toys «R» Us разместила акции на бирже. К 1985 г. продажи сети выросли до $2 млрд в год. Лазарус оставался на посту гендиректора до 1994 г.

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«Одноклассники» поддержали СМИ, бойкотирующие Госдуму

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Социальная сеть «Одноклассники» поддержала бойкот журналистов против Госдумы и пообещала поддержать СМИ, которые полностью или частично объявили бойкот. Поддержка будет заключаться в продвижении этих СМИ: новости изданий соцсеть покажет в приоритетном порядке на витринах групп и будет продвигать в новостной ленте, говорится в сообщении «Одноклассников». Своим пользователям «Одноклассники» также предложили поддержать бойкот СМИ и подписаться на эти издания.

«Одноклассники» против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью», – говорится в сообщении социальной сети.

Всего в списке «Одноклассников» 17 СМИ, которые они будут продвигать, в том числе РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Дождь», «Эхо Москвы» и др.

В четверг, 22 апреля, десятки СМИ объявили об отзыве журналистов из Госдумы и об иных формах протеста после того, как комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения депутатом Леонидом Слуцким поведенческих норм. В домогательствах Слуцкого публично обвинили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы ВВС» Фарида Рустамова. Думская комиссия пришла к выводу, что действия сотрудниц СМИ были спланированными, поскольку их обвинения в адрес Слуцкого прозвучали накануне выборов президента России.

Первым своих журналистов отозвал РБК, затем о том же объявили «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Другие издания не стали бойкотировать Госдуму в целом. «Коммерсантъ», например, «поставил точку в отношениях со Слуцким и комиссией по этике». Редакция Lenta.ru, одного из самых популярных новостных СМИ рунета (входит в холдинг Александра Мамута Rambler & Co), сообщила, что удаляет с сайта все материалы о Слуцком, не касающиеся обвинений в домогательстве.

Интернет-издание Znak.com сообщило, что перестанет писать о Слуцком «вне контекста ситуации с домогательствами». Наконец, ряд СМИ решили снабжать свою информацию о депутатах специальными оговорками: радиостанция «Говорит Москва» будет сопровождать все новости о Слуцком и комиссии по этике упоминанием об обвинениях в домогательстве, а интернет-издание Republic пообещало при упоминании Госдумы в редакционных статьях добавлять в скобках фразу «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства».

К бойкоту в той или иной форме присоединились также Meduza, «МБХ-медиа», «Медиазона», Inc., The Village, Wonderzine, «Секрет фирмы», «Право.ру», The Bell, «Бизнес Online». Редакция «Ведомостей» также заявила об отказе от личного общения со Слуцким и членами комиссии по этике.

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Политика
Новости

Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о торговых мерах в отношении Китая. Видео подписания документа размещено в YouTube-канале Белого дома.

 Во время церемонии подписания документа Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров «примерно на $60 млрд» в год. 

Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру в ближайшие 15 дней изучить возможность введения таможенных пошлин в отношении отдельных видов китайской продукции. Ему также поручено составить соответствующий список, инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против Китая за нарушения международных правил торговли, говорится на сайте Белого дома.

Министру финансов Стивену Мнучину Трамп поручил в течение двух месяцев подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

«Это первый пакет мер, первый из множества», – сказал президент, подписывая документ.

Ранее Лайтхайзер рассказал Трампу об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Расследование было начато еще в августе 2017 г. Американская сторона пришла к выводу, что Китай использует нечестные торговые практики для приобретения новейших технологий, которые потом используются китайскими компаниями для получения конкурентных преимуществ.

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Новости

Mail.ru купила киберспортивный холдинг ESforce

Ведомости
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Mail.ru Group стала владельцем 100% киберспортивного холдинга ESforce. Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

Закрытие сделки состоялось 22 марта. Интернет-компания собирается полностью консолидировать ESforce.

О том, что стороны договорились о сделке, стало известно в конце января. Продавцами выступили бизнесмен Антон Черепенников и Highland Falls Investment. Сумма сделки на момент закрытия оценивается в $100 млн.

ESforce принадлежат киберспортивные команды Virtus.pro и SK Gaming, Epic Esports Events. Они занимаются организацией международных соревнований.

27 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Mail.ru Group на покупку ESforce. В частности, регулятор рассматривал ходатайство кипрской «Мгл Мэйл.ру эквити лимитед» о покупке 10 юрлиц: ООО «Виртус.про», ООО «Рухаб», ООО «Исфорс рус», ООО «Арена ресторан», ООО «Киберарена», ООО «Эпицентр», ООО «ФС дистрибьюшн», ООО «Виспа медиа», ООО «Киберспорт-маркетинг», ООО «Еспорт медиа».

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Политика
Новости

Пострадавшего при отравлении Скрипаля полицейского выписали из больницы

Ведомости
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Сержант британской полиции Ник Бэйли, почувствовавший себя плохо после следственных мероприятий на месте отравления 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, выписан из больницы города Солсбери, передает ВВС.

По информации издания, Бэйли пожаловался на плохое самочувствие 4 марта. В первые дни после отравления он был в критическом состоянии, потом его самочувствие стало улучшаться - он стал сидеть, общаться с семьей.

Скрипаль и его дочь находятся в стабильном критическом состоянии.

В четверг The Daily Mail сообщила о госпитализации второго полицейского, который участвовал в следственных мероприятиях по делу об отравлении Скрипаля. «У второго полицейского наблюдаются потенциальные признаки отравления, но незначительные», – сказал источник издания. По его словам, полицейский контактировал с предметом, взаимодействовавшим с отравляющим веществом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Россияне выбрали названия для трех видов новейшего вооружения

Ведомости
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Минобороны сообщило о лидирующих названиях интернет-голосования для трех видов новейшего вооружения, о которых президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. Боевому лазерному комплексу присвоено название «Пересвет», беспилотному подводному аппарату с ядерной энергетической установкой - «Посейдон», ядерной крылатой ракете неограниченной дальности - «Буревестник». Об этом говорится на сайте Минобороны России.

«За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 7,6 млн своих предпочтений. В тройку лидеров названий боевого лазерного комплекса вошли: «Василиск», «Пересвет» и «Блик». Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех названий: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник». Названием беспилотного подводного аппарата станет «Посейдон», «Аврора» или «Прибой», - говорится в сообщении. Голоса принимаются 22 марта до 22 часов.

Ранее сообщалось, что среди возможных названий лазерного комплекса лидировали «Зайчик», «Луч», «Око», «Багира» и «Страж», крылатой ракеты - «Нежданчик», «Песец», «Альбатрос», «Аленушка» и «Ласточка», подводного беспилотника - «Посейдон», «Язь», «Байкал», «Аврора» и «Кракен».

Интернет-голосование было запущено на сайте Минобороны 1 марта. 

Новое оружие, которое показал Путин

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Политика
Новости

Журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Ведомости
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Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского на своей странице в Facebook.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса "Мисс Россия", который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР», – написал Давлетгильдеев. По его словам, во время небольшого интервью лидер ЛДПР также вел себя непристойно, распуская руки. Журналист отметил, что был тогда юным и у него «коленки ходили ходуном от одной мысли», что перед ним депутат: «Казалось, что я обязан смотреть им в рот». Давлетгильдеев отметил, что его история – «ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР».

Вице-спикер Госдумы и замруководителя фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что обвинения Давлетгильдеева – прямые оскорбления и ЛДПР этого так не оставит: «Он должен голову включать, прежде чем говорить».

Пресс-служба Жириновского пока не ответила на звонки «Ведомостей».

Ранее несколько журналисток обвинили депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Они попросили думскую комиссию по этике разобраться в происшедшем. Слуцкий сказал, что это предвыборная провокация. Комиссия не нашла никаких нарушений в поведении Слуцкого, а девушкам предложили обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие СМИ объявили бойкот Госдуме и Слуцкому.

Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме

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Политика
Новости

Британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипалей на экспертизу

Ведомости
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Британский суд разрешил отправить на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы крови бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Sky News.

Как отмечает AP, решение принято во время судебного заседания, так как пострадавшие не могут дать согласия на проведение экспертизы.

22 марта Independent писала, что эксперты ОЗХО обследовали паб Mill, где побывали Скрипаль и его дочь перед тем, как их нашли без сознания.

4 марта в Солсбери без сознания были обнаружены Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие считает, что Россия причастна к отравлению Скрипаля нервно-паралитическом газом. Москва отрицает все обвинения.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Технологии
Новости

Netflix разработал собственный шрифт

Ведомости
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Netflix разработала собственный шрифт - Netflix Sans. Его разработкой занималась команда дизайнеров компании совместно с Dalton Maag, сообщают CNBC и It's Nice That.

Ранее канал использовал шрифт Gotham. «Разработка этого шрифта не только поможет создать собственный и уникальный элемент эстетики бренда, ... но и сэкономит компании миллионы долларов в год», - сказал дизайнер Ноа Натан.

Дизайнеры считают, что созданный ими шрифт прагматичен и функционален, выглядит «кинематографично, компактно, чисто и нейтрально». Как отметил дизайнер, линии шрифта не раздражают: «Арочный вырез на нижнем регистре “t” вдохновлен кинематографической кривой».

Какие фильмы не разрешили показать в России

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Бизнес
Новости

Представитель Усманова прокомментировал новость об интересе бизнесмена к Milan

Ведомости
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Основателю USM Holdings и миллиардеру Алишеру Усманову не поступало предложений о приобретении итальянского футбольного клуба Milan, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе USM.

Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов, некоторые из них он серьезно анализирует и рассматривает, некоторые нет, пояснили в пресс-службе: «Предложений о приобретении Milan не поступало».

Ранее итальянское издание Football Italia сообщило о том, что Усманов может приобрести футбольный клуб Milan. Сейчас им фактически владеет его президент Юнхун Ли.

Усманов уже является вторым по величине акционером английского Arsenal. Ему принадлежит 30,04% футбольного клуба. «Я предан Arsenal и продолжу владеть пакетом, который рассматриваю как долгосрочную инвестицию», – говорил Усманов в 2016 г.

Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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Технологии
Новости

ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) и Технического центра интернет (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .ru или .рф. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В частности, до недавнего времени действовала цена с 2009 г., но ее подняли почти в два раза. Это может негативно влиять на конкуренцию регистраторов, считает ФАС. Кроме того, из-за этого может вырасти цена для потребителя, добавляет служба.

Координационный центр доменов .ru/.рф пока не получал никаких запросов от ФАС, говорит представитель КЦ: «До получения официального запроса мы, не понимая до конца оснований, не можем прокомментировать эту ситуацию». Он добавил, что КЦ готов предоставить все необходимые документы и пояснения, которые запросит антимонопольное ведомство.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара»), уточняет ФАС.

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Финансы
Новости

Reuters: Эрдогана удалось убедить не препятствовать продаже Denizbank Сбербанком

Ведомости
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Один из крупнейших банков ОАЭ дубайский Emirates NBD может уже через несколько недель договориться о покупке турецкого Denizbank у Сбербанка, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным агентства, ключевую роль в сделке сыграли лоббистские усилия турецкой «дочки» Сбербанка, которой удалось убедить президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана в целесообразности сделки несмотря на растущее отчуждение Турции и стран Персидского залива. Изначально против сделки был турецкий регулятор - BDDK, отмечает Reuters, а на его позицию может влиять президент страны.

Сумма сделки, по данным агентства, составит $5,3 млрд.

В конце января Сбербанк подтвердил переговоры с Emirates NBD о продаже турецкой «дочки». Перед этим о том, что Сбербанк может продать Denizbank, сообщили агентства Reuters и Bloomberg. В феврале президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что тема продажи турецкого Denizbank в предварительной проработке и ее не рассматривал набсовет. Однако Греф сообщил, что причинами, заставившими Сбербанк задуматься о продаже, были ужесточение конкуренции и сложности в работе на турецком рынке.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы. За девять месяцев прошлого года Denizbank заработал 1,4 млрд турецких лир чистой прибыли (около $0,4 млрд). Активы банка – почти 152 млрд лир (около $42,7 млрд).

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