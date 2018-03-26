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Qatar Airways заинтересовалась покупкой доли аэропорта Внуково

Катарская авиакомпания Qatar Airways и аэропорт Внуково подпишут меморандум о взаимопонимании, дающий перевозчику возможность купить долю в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара.

Подписание документа пройдет во время визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани. «Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково», — рассказал представитель катарского внешнеполитического ведомства.

В катарском дипломатическом ведомстве добавили, что стороны подпишут соглашение о создании совместного центра исследований в нефтяной сфере и энергетике между «Роснефтью» и управлением Катара по образованию и науке.

Эмир Катара прилетел в Москву 25 марта с двухдневным рабочим визитом. Посол эмирата в России Фахд Мухаммед аль-Аттыйя уточнял, что 26 марта эмир Катара встретится с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, Йемене и Палестине.

В августе 2017 года Qatar Airways отказалась от приобретения 10% акций американского авиаперевозчика American Airlines, поскольку сделка, как указывали в компании, «больше не отвечает нашим целям». В сообщении Qatar Airways подчеркивалось, что перевозчик «продолжит изучать альтернативные возможности для инвестиций в США и в других странах».