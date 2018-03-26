Совладелец «Зимней вишни» пообещал по 3 млн рублей семьям погибших при пожаре
Семьи жертв пожара в кемеровском торгово-разлекательном центре «Зимняя вишня» получат по 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего от компании «Кондитерус ком». Об этом сообщил основатель «КДВ групп» и совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов в интервью «Ведомостям». По его словам, компенсации компания выплатит «независимо от результатов расследования» трагедии.
Полностью интервью можно прочитать по ссылке.
По словам Штенгелова, через «Кондитерус ком» ему принадлежат «меньше половины» площадей ТРЦ. «Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади», - сказал он.
Штенгелов уточнил, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса и хотел бы разобраться в произошедшем. Это ужасная трагедия, отметил он. По его словам, сотрудники ТРЦ склоняются к версии, что в детской комнате кто-то поджег поролон. «Торговый центр проверяла пожарная инспекция – как мне рассказывают, все было исправно», – добавил Штенгелов.
В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался пожар. По последним данным, погибло 64 человека, среди которых много детей. До сих пор есть пропавшие без вести. Следственный комитет пришел к выводу, что пожарные выходы в здании были заблокированы. Правительство России пообещало выплатить по 1 млн руб. за каждого погибшего.