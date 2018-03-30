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Аэропорт «Внуково» заказал оценку своей стоимости

Московский международный аэропорт «Внуково» заказал оценку рыночной стоимости своих акций, а также основного пассажирского терминала «А» и права аренды земель, на которых он расположен. Работу выполнит аудиторская компания КПМГ, следует из данных сайта госзакупок. Договор на оказание услуг истекает 30 июня 2018 г., его цена составляет 5,133 млн руб.

Оценка собственной стоимости нужна «Внуково» для «принятия управленческих решений, в том числе, без каких-либо ограничений, совершения сделок купли-продажи объектов оценки и для целей залога Сбербанку», сообщает «Интерфакс».

В понедельник, 26 марта, стало известно, что частные акционеры «Внуково» могут продать 25% аэропорта катарской авиакомпании Qatar Airways. «Внуково» – третий по пассажиропотоку аэропорт в Москве и России, в 2017 г. он принял 18,14 млн пассажиров.

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