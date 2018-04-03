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«Дочка» «Ростеха» осталась единственным поставщиком препаратов крови

Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио» сохранила статус единственного поставщика лекарственных препаратов из плазмы крови человека и животных на 2018-2019 гг. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

«Цена контракта на закупку лекарственных препаратов определяется в порядке, установленном Минздравом России в соответствии с постановлением Правительства России», — говорится в документе. В 2016-2017 гг. объем этого рынка, по данным аналитиков DSM Group, оценивался более чем в 20,4 млрд руб.

Компания продолжит поставлять лекарственные препараты госструктурам, а также государственным бюджетным и казенным учреждениям. В их числе Минздрав, Минобрнауки, Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ) Федеральное медико-биологическое агентство и др.

Гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский подтвердил, что компания готова к выполнению этих обязанностей.

«Нацимбио» была учреждена в 2013 г. для обеспечения независимости России от импорта лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. Компания является производителем вакцин Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, лекарств для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулина и его аналогов.