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Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт началу строительства АЭС «Аккую». Об этом говорится на сайте Кремля.

АЭС с четырьмя энергоблоками построят в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение о строительстве Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. На данный момент проект полностью финансируется российской стороной. «Это первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели «строю – владею – эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией)», – уточняется на сайте Кремля.

«Надеюсь, что в 2023 г. мы с вами сможем принять участие в открытии станции», – сказал во время церемонии Эрдоган Путину. В свою очередь российский президент пообещал «сделать все, чтобы присутствовать при начале работы этой АЭС».

По словам Эрдогана, «Аккую» обеспечит до 10% потребностей Турции в электричестве. «С вводом в строй АЭС "Аккую" Турция присоединится к семье стран с ядерной энергетикой», – заявил он.

Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким стандартам безопасности.