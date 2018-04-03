РФПИ и суверенный фонд Турции вложат $1 млрд в совместный инвестфонд

Политика

Новости

Путин отреагировал на новость из британской лаборатории по «делу Скрипалей»

Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Турции, прокомментировал сегодняшнюю новость о том, что британская военная лаборатория не смогла установить происхождение отравляющего вещества из «дела Скрипалей». Президент упомянул это дело на пресс-конференции по итогам Совета сотрудничества высшего уровня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы вскользь затронули тему. Господин президент [Эрдоган] поставил вопросы на этот счет. Я ему изложил нашу позицию. Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить - по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», - заметил президент России. Он констатировал, что сотрудники британской лаборатории не смогли установить происхождение вещества.

«Только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, что в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации, - сказал Путин. - В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания».

«Завтра мы созываем сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Там поставили 20 вопросов. Мы хотим полноценного расследования, хотим, чтобы нас допустили до этого расследования», - сказал Путин журналистам.

Путин напомнил, что в России возбуждено уголовное дело по инциденту с отравлением Скрипалей.

Сегодня Sky News опубликовал интервью с руководителем британской военной лаборатории, исследовавшей вещество, использованное при отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. Он рассказал, что лаборатория не смогла подтвердить происхождение вещества, однако в сочетании с другими данными власти страны пришли к выводу о причастности России к этому инциденту.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания возле торгового центра в Солсбери. Великобритания утверждает, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отвергает.