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Миллер рассказал о предстоящем снижении транзита газа через Украину в 10 раз

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 г. после запуска «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через территорию Украины упадет в 10 раз, передает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшее время полное перекрытие транзита через украинскую территорию не планируется. «Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины», - пояснил Миллер в эфире «Первого канала».

По его словам, скорее всего речь будет идти о поставках транзитом 10-15 млрд куб. м газа ежегодно.

В 2017 г. Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 г. - 82 млрд куб. м.

Миллер также отметил, что новые условия транзита газа предстоит еще обсудить с украинской стороной.