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«Саратовские авиалинии» сменили бренд после крушения Ан-148 под Москвой

«Саратовские авиалинии», потерявшие самолет Ан-148 в катастрофе под Москвой, начнут работать под брендом «Иволга», сообщил в интервью ТАСС новый гендиректор авиаперевозчика Игорь Натыкан. Товарный знак «Иволга» «будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке авиакомпании, а затем - и на Boeing 737-800», - сказал Натыкан.

По его словам, новый бренд - часть обновления флота и обусловлен планами развития компании, учитывая, что более 60% рейсов она выполняет не из Саратова.

После катастрофы, в связи с приостановкой эксплуатации самолетов Ан-148 авиакомпании, «Саратовские авиалинии» были вынуждены сократить маршрутную сеть. «По 13 маршрутам мы перестали выполнять полеты. Вместо "Саратовских авиалиний" рейсы из Грозного, Орска, Пензы, Кирова, Нягани и др. выполняют другие авиаперевозчики», - сказал гендиректор компании.

«Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверки после крушения Ан-148 в Подмосковье, подчеркнул Натыкан, назначенный в среду гендиректором авиакомпании. До этого он занимал должность директора аэропорта «Саратов-Центральный», который обслуживает «Саратовские авиалинии».

В начале апреля Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность, «учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов».

11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Официального вывода МАК о причинах катастрофы нет, однако из опубликованных даных ясно, что к ней привели несогласованные действия экипажа из-за неверных данных о скорости, обусловленных обмерзанием датчиков. Из-за конструктивных особенностей Ан-148 включение обогрева датчиков производится экипажем вручную перед взлетом, чего сделано не было.