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UC Rusal обратилась в Минпромторг с предложением о развитии алюминиевой отрасли

UC Rusal обращалась в Минпромторг с предложением о развитии алюминиевой отрасли в стране, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«UC Rusal в Минпромторг обращалась с предложениями по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли», – сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу»). В частности, речь шла о создании переработки первичного алюминия в Красноярске, Хакасии и Волгограде, уточнил министр.

«Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости. 80% сегодня экспортируется первичного алюминия», – подчеркнул Мантуров.

UC Rusal и еще семь связанных с Олегом Дерипаской компаний включены в санкционный список минфина США. После попадания в черный список (список особых национальных структур и граждан, SDN) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку. Американцам запрещаются любые деловые отношения с UC Rusal, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в интересах компании.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля на встрече с членами правительства и бюро правления РСПП подтвердил планы помочь попавшим под американские санкции компаниям. По словам премьера, одной из основных задач является сохранение производств и рабочих мест.