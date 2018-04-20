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Посольство США опровергло отказ экипажам «Аэрофлота» в записи на визу

Посольство США в России опровергло информацию о том, что члены экипажей «Аэрофлота» не имеют возможности записаться на визовые собеседования, передает «Интерфакс». Официальный представитель американского посольства Андреа Калан заявила, что информация об этом не соответствуют действительности.

По ее словам, посольство регулярно резервирует временные интервалы для проведения собеседований с членами экипажей во всех генеральных консульствах США в России. «Довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным», - отметила она. По словам Калан, члены экипажей могут приходить на собеседования в специально отведенное время или «обращаться за визой в посольства и консульства в других странах».

«Аэрофлот» 20 апреля обратился в российский МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу заявил, что записать пилотов «Аэрофлота» на получение виз США «невозможно».

Сейчас «Аэрофлот» - единственная авиакомпания, которая совершает регулярные рейсы между Россией и США. Российский МИД 19 апреля предупредил, что США и Россия могут прекратить авиасообщение из-за проблем с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота».