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S7 Airlines рассказала об аварийной посадке самолета в Черногории

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Тиват, в субботу совершил экстренную посадку в аэропорту Подгорицы в Черногории. При заходе на посадку у самолета возникли проблемы с закрылками, сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании.

«С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Оттуда пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе», – рассказал представитель S7 Airlines.

В авиакомпании подчеркнули, что экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности.

По данным сервиса Flighradar24, инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800. Он вылетел из «Домодедово» 28 апреля в 12.21 мск и должен был совершить посадку в Тивате в 15.30 мск, однако в итоге самолет приземлился в Подгорице почти на час позже.

Ранее об инциденте в Черногории рассказала солистка группы Serebro Ольга Серябкина, летевшая этим рейсом. «Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», – написала она в Instagram, обвинив стюардесс в непрофессиональном поведении в экстренной ситуации.

Продюсер и юрист группы решат, обращаться ли по данному факту в суд, сообщила РБК концертный директор группы Serebro Елена Вакулина.

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