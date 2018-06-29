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ЦБ уличил владельцев ЕТС в манипулировании рынком

Центробанк обвинил владельцев группы «Единые техносистемы» (ЕТС), крупного игрока на российском рынке запчастей и расходных материалов для строительной спецтехники, в манипулировании рынком акций компании на торгах Московской биржи. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В сообщении уточняется, что речь идет о манипулировании акциями в период с 2015 по 2017 г. ЦБ поясняет, что в схеме были замешаны связанные друг с другом и компанией — Денис Литвинов, Алексей Лашков, Денис Зеленей, Андрей Яковлев и «Омега-трейд». Сделки с акциями ЕТС, как указывает Центробанк, совершались по предварительному соглашению. Очевидного экономического смысла они не имели, уточняет ЦБ. Сейчас счета бизнесменов заблокированы.

Таким образом, участники соглашения стремились ввести в заблуждение участников рынка, создав видимость высокой торговой активности и роста спроса на акции со стороны инвесторов. Действия связанных с ЕТС предпринимателей «привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями», подчеркивается в сообщении.

ЦБ обращает внимание также на искаженную реальную стоимость акций предприятия. «ЕТС преследовало цель вывести на биржу дополнительный выпуск акций, которые предполагалось оплатить долями ООО «Группа омпаний «Мир привода», ООО «Сила техники» и ООО «Корпорация актив», оцененными недобросовестным образом», - говорится в сообщении. В результате выпуск ценных бумаг ЕТС признан несостоявшимся.

ЕТС занимается производством запасных частей и расходных материалов под брендом ЕТС для строительной спецтехники Doosan Infracore (Южная Корея), Volvo (Швеция), Hitachi (Япония), Hyundai (Южная Корея), Caterpillar (Япония). В 2015 г. холдинг вышел на IPO на Московской фондовой бирже. Пост гендиректора компании занимает Денис Зеленя. Компания «Мир привода» вошла в структуру ЕТС в феврале 2017 г., контроль над «Силой техники» компания Литвинова получила в сентябре 2017 г. за 100 млн руб., писал «Коммерсантъ».