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Медведев предложил субсидировать путевки в Россию для иностранных туристов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с Российским экспортным центром изучить возможность компенсации части стоимости туристической путевки в Россию для иностранных туристов. Об этом говорится на сайте правительства.

В пресс-релизе уточняется, что мера призвана стимулировать въездной туризм.

Среди предложенных инициатив - упрощение визового режима «при отдельных видах организованных туристических поездок, а также с медицинскими, образовательными и деловыми целями», а также «повышение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу».

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил ТАСС, что компенсация части затрат на туристические поездки в Россию позволит сохранить поток иностранцев после завершения чемпионата мира по футболу. «Это важно, потому что будет активно развиваться постчемпионатское наследие: большое количество иностранных граждан узнали в связи с ЧМ-2018 о том, что наша страна очень гостеприимна и что у нас различные интересные туристские предложения», - пояснил собеседник агентства.

С такими предложениями Медведев выступил на заседании, посвященном развитию несырьевого экспорта. Председатель правительства напомнил о поручении президента «увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд к 2024 г. И до $100 млрд - объем экспорта услуг».