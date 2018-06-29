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Собрание акционеров НМТП под угрозой срыва из-за отсутствия кворума

Годовое общее собрание акционеров Новороссийского морского торгового порта (НМТП), которое должно было начаться в Новороссийском отеле «Хилтон Гарден» сегодня в полдень, перенесено на час. Председатель счетной комиссии объявил, что причина переноса - отсутствие кворума, передало агентство «Интерфакс».

На момент начала собрания в президиуме отсутствовали представители «Транснефти» и государства (Росимущества), входящие в совет директоров НМТП. Было зарегистрировано 117 акционеров и их представителей, или всего 16,4% от общего количества голосующих акций.

В положении об общем собрании акционеров НМТП говорится, что кворум собран, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, однако в этом случае оно будет иметь кворум уже при 30% голосующих акций.

Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» — «Транснефть-сервис» — владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.

Накануне стало известно, что денежные счета, активы и имущество НМТП арестованы по уголовному делу совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. «Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП, но приостановила их после ареста Магомедовых.