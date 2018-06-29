Путин подписал закон об акционировании «Почты России»
Президент Владимир Путин подписал закон о реорганизации «Почты России» в непубличное акционерное общество. Копия документа размещена на портале правовой информации. Соответствующий законопроект был одобрен парламентариями 21 июня, членами Совета Федерации - 27 июня.
В документе говорится, что 100% почтового оператора будет принадлежать государству. Реорганизация ФГУП позволит привлечь инвесторов и эффективнее распоряжаться имуществом.
Изменения коснутся и состава руководства «Почты России». Руководить деятельностью оператора будет совет директоров. В его состав будут входить 11 человек со сроком полномочий до 5 лет. Совет директоров будет принимать решения о назначении или отставке гендиректора «Почты России». Контракт с ним будет подписываться на срок не более пяти лет.