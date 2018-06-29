Бизнес

Новости

Россия отказалась от досрочного снижения беспошлинного порога на посылки

Порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов снизят до 500 евро не ранее 1 января этого года. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

По словам Трунина, порог будет снижен в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии. «С 1 июля уже нет, но с 1 января - точно, это уже решение принято», - уточнил он.

Решение о постепенном снижении приняли на уровне ЕАЭС в декабре прошлого года. Предполагается, что порог будет снижен в два этапа: до 500 евро в месяц с 1 января 2019 г. и до 200 евро с 1 января 2020 г.

В свою очередь Минфин предлагал ускорить этот процесс и снижать порог до 500 евро с 1 июля текущего года. Ведомство также предлагало ввести ограничения на уровне 100 евро за посылку, добавил Трунин. По его словам, такое предложение будет обсуждаться в правительстве. Когда именно может быть введено это ограничение, он не сказал.

Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок, стоимость которых в месяц не превышает 1000 евро. При этом вес посылки должен быть до 31 кг. В случае превышения стоимости посылки или ее веса получатель должен будет заплатить пошлину в размере 30%.

Как сортируют почту