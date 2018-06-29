Бизнес

Новости

«Фортум» сменит регистрацию с Челябинска на Москву

Российское подразделение финского энергоконцерна ПАО «Фортум» поменяет место регистрации с Челябинска на Москву. Решение о смене юридического адреса утвердили акционеры на годовом собрании 28 июня, оно связано с развитием компании, сообщил «Интерфакс».

«В 2017-2018 гг. "Фортум" совместно с "Роснано" получил право на строительство более 1,8 ГВт мощности на основе возобновляемых источников энергии, в связи с чем расширяется как география деятельности, так и область взаимодействия с различными регуляторами, прежде всего федеральными. Вопросы оперативного руководства компанией такого масштаба требуют оптимизации организационных процедур», - отметила пресс-служба компании.

Представитель «Фортума» подчеркнула, что компания продолжит платить все обязательные платежи, налоги и сборы в бюджеты всех уровней. «Помимо Челябинской области у нас есть активы в Тюменской, Ульяновской, Оренбургской областях, ХМАО, Башкирии», - сказала она.

«Фортум» - один из главных производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь ТЭС, из них четыре - в Челябинской области. Общая установленная мощность - 4,8 ГВт. Финской Fortum принадлежит 94% акций ПАО «Фортум». В 2017 г. «Фортум» увеличил чистую прибыль (по РСБУ) на 35,5% до 12,2 млрд руб. при выручке 65,3 млрд руб.