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Объявлен второй конкурс на закупку поездов для Московских центральных диаметров

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила 29 июня конкурс по закупке 15 семивагонных электропоездов на 10,7 млрд руб. Они нужны для первых двух Московских центральных диаметров (МЦД), которые заработают к концу 2019 г. ЦППК будет выступать в качестве оператора нового наземного метро.

Ранее компания для проекта МЦД провела конкурс на поставку 23 пятивагонных электропоездов на общую сумму 11,7 млрд руб. в течение 2018 г. Победителем стал Тверской вагоностроительный завод (входит в группу «Трансмашхолдинг»). Активность также проявляла «Синара», но заявку в итоге не подала.

Количество и составность поездов по новому конкурсу «определены согласно планируемому объему пассажиропотока на этапе запуска МЦД», поясняется в сообщении ЦППК.

ЦППК – крупнейший в России пригородный перевозчик. В 2017 г. компания перевезла 573,4 млн человек. В ее парке – 553 поезда, в том числе 92 собственных.

Владельцы – ООО «МПК», связываемое с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым (49,3%), ООО «Маршрутные системы» (25,3%), министерство имущественных отношений Московской области (12,7%), ООО «Октопасс» (12,7%).

В 2017 г. компания получила 67,25 млн руб. чистой прибыли по РСБУ при выручке 40,87 млрд руб.

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