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«Натали турс» объяснил отмену чартерных рейсов

Туроператор «Натали турс» с 30 июня отменяет чартерные программы в шесть городов Испании, Италии и Турции в связи с низкой рентабельностью. Об этом сообщил «Интерфаксу» президент компании Владимир Воробьев. При этом туры с перелетом регулярными рейсами будут выполняться в обычном режиме.

Компания приняла такое решение, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию, объяснил Воробьев. «Я считаю, что это должно помочь нам стабилизировать финансовую ситуацию. Потому что плодить дальше убытки, гонять незагруженные самолеты или заполнять их по дешевой цене мы не считаем возможным», – сказал он.

Компания предложила клиентам, которые должны были вылетать на чартерных рейсах, обратиться за возмещением к туроператору или в свои агентства. До следующих выходных все клиенты «Натали турс», улетевшие за границу чартерными рейсами по указанным направлениям, будут вывезены, добавил Воробьев. «Средства “Турпомощи” для вывоза туристов не понадобятся», – подчеркнул он.

Воробьев пояснил, что пересаживать туристов с чартерных рейсов на регулярные в разгар сезона было бы слишком дорого, поэтому компания решила возвращать им деньги за несостоявшиеся туры.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что туристы «Натали турс» на этой неделе столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и китайского острова Хайнань. В отелях им сообщили, что их номера не оплачены, в результате туристам пришлось заплатить за них самостоятельно.

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