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СМИ сообщили о задолженности «Натали турс» перед контрагентами в $1 млн

Общая задолженность туроператора «Натали турс» перед контрагентами составляет около $1 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в туриндустрии.

Собеседник издания ожидает со дня на день вероятного наступления штрафных санкций и разрыва сотрудничества с российским оператором. Такое решение могут принять, в частности, Hotelbeds и Tourico Holidays. Ранее от сотрудничества с «Натали турс» отказалась испанская компания W2Meet. Представитель Hotelbeds подчеркнул, что пока российский оператор выполняет свои обязательства.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, что в ассоциацию «Турпомощь» сейчас обращаются десятки туристов, у которых возникли проблемы при заселении в Испании. Ранее он прогнозировал, что в июле своими турами не смогут воспользоваться около 1500 человек. Всего же летняя программа «Натали турс» состоит примерно из 10 000 туров, рассказал источник на туристическом рынке.

«Натали турс» 29 июня проинформировал турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Пострадавшим туристам компания предлагает вернуть деньги.

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