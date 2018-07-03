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Минпромторг оценил готовность российских заводов к цифровизации

Министерство промышленности и торговли вместе с компанией «Цифра» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) оценили готовность российских предприятий к цифровизации. Об этом со ссылкой на доклад сообщает РБК.

По оценкам экспертов, затраты 55% промышленных предприятий России на цифровизацию и развитие IT-инфраструктуры не превышают 1% от их бюджета. Лишь у 6% затраты составляют более 5% бюджета, отмечается в докладе. При этом в западной промышленной практике этот показатель также редко превышает 5%, признают авторы доклада.

В ходе исследования были опрошены 200 средних и крупных предприятий. Большая часть из них занимается станкостроением и тяжелым машиностроением. Эксперты изучали оснащенность производств необходимой инфраструктурой, системами учета и автоматизированным оборудованием.

Таким образом, они пытались оценить готовность промышленности к новым технологическим реалиям. Среди будущих технологий, внедряемых в производство, эксперты называют индустриальный интернет вещей (IIoT, Industrial Internet of Things). Базовым условием цифровизации эксперты называют оснащенность компаний оборудованием с числовым программным управлением (ЧПУ). В России только у 14% заводов такого оборудования больше половины, констатируют авторы исследования.

Гендиректор «Цифры» Игорь Богачев в беседе с РБК отметил, что цель исследования состояла в том числе в том, чтобы узнать, какие ожидания от цифровизации существуют у российских предприятий в разных регионах, насколько они готовы в технологическом и организационном плане.

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