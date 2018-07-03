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Минюст США потребовал у Glencore документы о работе в Венесуэле и Нигерии

Дочерняя структура швейцарского трейдера Glencore получила от Минюста США запрос на предоставление документов о соблюдении компанией законов о борьбе с коррупцией за рубежом и об отмывании денег, сообщает компания.

Затребованные документы касаются бизнеса Glencore Group в Нигерии, Республике Конго и Венесуэле, который компания ведет с 2007 г. по настоящее время, отмечается в сообщении.

После этой новости стоимость акций Glencore на Лондонской бирже начала падать. К 12.00 мск бумаги компании подешевели более чем на 12%.

Glencore является акционером «Роснефти». В начале 2017 г. консорциум катарского фонда QIA и Glencore купил 19,5% акций российской нефтяной компании. Позже, после срыва планов продать 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC, QIA и Glencore решили расформировывать консорциум. В итоге QIA может стать владельцем 18,93% «Роснефти», за Glencore сохранится 0,57%.

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