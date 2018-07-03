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ФАС завела дело против ЦУМа за некорректную рекламу на автобусах

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело в отношении ЦУМа за некорректную рекламу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

В пресс-релизе уточняется, что некорректную рекламу магазин размещал на московских автобусах. Рекламное объявление гласило: «Лучший выбор; лучшие цены».

По мнению антимонопольной службы, ЦУМ в рекламе некорректно сравнил себя с конкурентами, и сведения о преимуществах ЦУМа перед другими магазинами не соответствовали действительности.

В рекламе также отсутствовала требуемая информация о рекламируемом товаре, условиях его покупки или использования, следует из сообщения. Рассмотрение дела запланировано на 24 июля. В сообщении указывается, что торговому дому грозит штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.

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