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У оператора системы «ЭРА-Глонасс» сменился руководитель

Гендиректором АО «Глонасс», оператора системы реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс», назначен бывший советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Игорь Милашевский. Об этом говорится в сообщении компании.

С марта 2017 г. пост гендиректора АО «Глонасс» занимал Андрей Жерегеля. С 3 июля он возглавляет Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Жерегеля был помощником Дмитрия Рогозина, когда тот был постпредом России при НАТО.

«Коммерсантъ» в конце июня со ссылкой на источники сообщил, что «принципиальное решение о кадровых перестановках в ОРКК было принято Дмитрием Рогозиным (сейчас гендиректор "Роскосмоса")». В середине мая 2017 г. Рогозин, будучи на тот момент вице-премьером, возглавил совет директоров «Глонасса».

Милашевский закончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО и адъюнктуру Министерства обороны, Высшую коммерческую школу МВЭС России, имеет диплом MBA (магистр делового администрирования). Он имеет степень кандидата технических наук. Ранее Милашевский возглавлял министерство транспорта и связи Чечни. До этого работал на различных руководящих должностях в «Вымпелкоме» и дочерних компаниях группы.

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