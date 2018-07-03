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Азербайджан начал переговоры с Россией об увеличении поставок электроэнергии

Азербайджан начал переговоры об увеличении импорта электроэнергии из России, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя отдела по связям с общественностью госкомпании «Азерэнерджи» Яхьи Бабанлы.

«С азербайджанской стороны процессом переговоров руководит глава "Азерэнерджи" Этибар Пирвердиев», – уточнил он. О каких именно объемах поставок идет речь, Бабанлы не сказал.

Ранее «Интер РАО» сообщила, что с вечера 2 июля поставляет электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. «С 23.45 вчерашнего дня мы поставляем... Идет поставка 200 МВт», – говорится в сообщении компании.

В ночь на вторник на подстанции Мингечаурской ГРЭС произошла авария из-за аномальной жары и чрезмерного потребления электричества населением. Из-за этого несколько часов Азербайджан был без электричества. Вечером 3 июля снова появились перебои с электричеством. В Баку перестал работать метрополитен.