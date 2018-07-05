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OneTwoTrip зафиксировал аномальный спрос на билеты и отели в Сочи из-за ЧМ-2018

На 7-8 июля с помощью систем онлайн-бронирования уже невозможно забронировать доступные номера ни в одном отеле Сочи уровня 5*. К такому выводу пришли эксперты сервиса OneTwoTrip, изучив предложения сочинских гостиниц. Из 40 отелей уровня 4* свободные номера остались только в двух, причем их не очень много. На основании полученных данных OneTwoTrip прогнозирует полную загрузку качественного номерного фонда Сочи на ближайшие выходные. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

«Мы видим аномальный спрос на перелеты и проживание в Сочи в преддверии исторического футбольного матча, билеты на некоторые рейсы уже полностью распроданы», - отмечает сервис. Болельщики начнут прибывать в Сочи с вечера 5 июля, однако большинство любителей футбола приедут в город в субботу и останутся только на одну ночь, говорится в пресс-релизе. Отели уровня 4* и 5* оказались полностью загруженными из-за ожидаемого визита официальных лиц, топ-менеджеров крупных компаний. «Поездка на матч в целом требует довольно существенных расходов, и можно предположить, что среди тех, кто может их себе позволить, будет много любителей комфорта», - приводятся в сообщении слова директора гостиничного направления OneTwoTrip Максима Карауша. OneTwoTrip также отмечает, что свободные номера еще есть в гостиницах 4* и 5* Красной Поляны, однако они пользуются нетипичным для этого времени года спросом.

В начале июля сообщалось, что системы онлайн-бронирования зафиксировали пятикратный рост продаж билетов в Сочи на 7 июля. «Главная причина такого всплеска — это победа сборной России во вчерашней игре», — заявлял «Интерфаксу» PR-директор Aviasales Янис Дзенис. В свою очередь PR-менеджер OneTwoTrip Алексей Белоусов говорил, что в первые два часа после победы российской сборной было оформлено сопоставимое с дневной нормой количество авиабилетов в Сочи с вылетом 7 июля. «За перелет из Москвы с вылетом 7 июля, позволяющий прибыть в Сочи не позднее двух часов до матча, болельщикам придется заплатить минимум 10 000 руб.», — отмечал он.

Российская сборная сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале 7 июля в 21.00 на сочинском стадионе «Фишт», который вмещает 44 287 зрителей.

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