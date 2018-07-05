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«Газпром» по требованию суда раскрыл данные о своих активах в Великобритании

«Газпром» с согласия Минэнерго России раскрыл данные о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «Действуя в добросовестном ключе, "Газпром" раскрыл эту информацию в порядке, предусмотренном судом», – отмечается в сообщении.

Среди этих активов – пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя. «Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу «Нафтогаза Украины», – отмечается в сообщении.

«Газпром» узнал о запрете суда на совершение любых сделок с собственными активами на территории Англии и Уэльса 22 июня.

«Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. «Газпром» также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с «Нафтогазом», поскольку считает, что эти решения вынесены с серьезными нарушениями», – пояснил ситуацию ТАСС зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

В конце мая суд кантона Цуг вынес решение о наложении обеспечительных мер на активы «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению «Нафтогаза», который пытается принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж ранее обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту.