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Работающие под брендом «Натали турс» агентства начали менять вывески

Туристические агентства, работающие под брендом «Натали турс», начали менять вывески. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, несколько офисов турагентств «Натали турс» закрылись и уже открылись под другими брендами. Например, они выбрали франшизы Coral Travel и Pegas Touristik.

Бренд «Натали турс» значительно потерял привлекательность из-за происходящего, поэтому, как бы ни развивались дальше события, работать под этой вывеской для агентств уже просто экономически нецелесообразно, приводит АТОР мнение одного турагента. Туроператоры «Интурист» и TUI подтвердили ассоциации, что ведут переговоры с несколькими партнерами – франчайзи «Натали турс».

О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня. Тогда туроператор объявил об отмене чартерных рейсов. В начале июля «Натали турс» отменила все путевки, даже оплаченные. Гендиректор компании Владимир Воробьев заявил, что это связано с финансовыми трудностями. «Натали турс» начала выплачивать компенсации клиентам по несостоявшимся поездкам. Всего компания продала 10 000 туров с вылетом до 1 октября на сумму около $15 млн. Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим, отмечала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

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