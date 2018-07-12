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Трамп заявил о недопустимости направления в Россию «трубопроводных долларов»

Президент США Дональд Трамп, принявший участие в саммите НАТО, раскритиковал европейские страны за поддержку трубопроводного проекта из России в Германию «Северный поток - 2» стоимостью $9,5 млрд. «Дополнительные миллиарды долларов потратили страны НАТО по моей просьбе со времени моего последнего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Европейские границы плохие! Инвестиции трубопроводных долларов в Россию неприемлемы!» - написал Трамп в своем Twitter по итогам дискуссий.

Ранее Трамп обвинил Германию в том, что ее энергетическая политика делает ее «заложницей» России, а поддержку «Северного потока - 2» назвал ошибкой. «Мы должны защищаться от России, а Германия выходит и тратит на Россию миллиарды и миллиарды долларов в год», - приводит Reuters заявление Трампа.

Параллельно представитель госдепартамента предупредил европейские компании о риске санкций за участие в российских трубопроводных проектах. «Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие с российским энергетическим трубопроводным сектором, подвержены санкционному риску», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Аналогичное заявление прозвучало еще 29 июня. Тогда представитель минэкономики Германии уточнил: «Мы получили заверения в том, что газопроводные проекты будут выведены из-под санкций». Тем не менее госдепартамент повторил предупреждение, подкрепленное критикой в адрес «Северного потока – 2» со стороны американского президента.

Параллельно Трамп раскритиковал членов НАТО, в том числе и Германию, за то, что их выплаты в бюджет альянса растут недостаточно быстро. Лишь 5 из 29 членов альянса выполнили свои обязательства по отчислениям в бюджет НАТО 2% от национальных доходов, указал он. Трамп настаивает, что это должно произойти «сейчас же, а не в 2025 г.». Между тем Вашингтон предпочел бы, чтобы эти отчисления составили 4% и сравнялись с расходами США, пересказал заявления Трампа на саммите собеседник Reuters.