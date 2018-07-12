Бизнес

Новости

Россия разрешила транзит грузов с Украины для нескольких предприятий Казахстана

Россия разрешила транзит грузов с Украины по своей территории в адрес нескольких предприятий Казахстана. Это следует из распоряжения правительства от 10 июля. «В связи с обращением правительства республики Казахстан разрешить международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации товаров... по перечню согласно приложению при условии соблюдения порядка осуществления таких перевозок», - говорится в документе.

В списке предприятий, в адрес которых разрешен транзит, Arcelor Mittal Темиртау, а также электродные, конденсаторные и трансформаторные заводы. Разрешенная продукция представлена различным промышленным оборудованием, материалами и запчастями.

В конце июня президент России Владимир Путин продлил запрет на транзит через Россию из Украины в Казахстан и Киргизию до 1 января 2019 года. Он был введен с 2016 г. в качестве ответа на зону свободной торговли между Украиной и ЕС. Полностью запрещен транзит с Украины всех товаров, попадающих под продовольственные санкции, а также транзит грузов, в отношении которых применяются любые ставки ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.