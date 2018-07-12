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Тимченко перевел 19% «Новатэка» с «Волга груп» на «ЭНА инвест»

Бизнесмен Геннадий Тимченко перевел 19,1631% акций «Новатэка» с основного актива «Волга груп» на недавно зарегистрированную им компанию «ЭНА инвест».

«Сделка по передаче 19,16% акций ПАО "Новатэк" на "ЭНА инвест" совершена в рамках реструктуризации активов "Волга груп". В настоящее время у группы нет планов по изменению доли участия в "Новатэке"», - рассказал «Ведомостям» представитель «Волга груп».

Суммарный пакет Тимченко остался прежним - 23,4882%. Сделка была совершена 5 июля. Дивиденды за 2017 г. на пакет Тимченко в «Новатэке» были выплачены на «Волгу», уточняет «Интерфакс».

«ЭНА инвест» была учреждена в ноябре 2017 г. В качестве видов деятельности компании указаны деятельность холдинговых компаний, а также деятельность по управлению холдинг-компаниями. Представитель «Волга груп» ранее говорил «Интерфаксу», что новая компания создана «для решения проектных задач "Волга груп" и акционера».