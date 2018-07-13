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Трамп назвал ужасной ошибкой решение Германии одобрить «Северный поток – 2»

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй назвал ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток – 2» на своей территории, передает агентство Reuters.

«Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России», – заявил американский президент. «Это трагедия. Я думаю, что это ужасно, то, что вы снабжаете миллиардами и миллиардами долларов Германии в первую очередь <...> казну России», – добавил он.

«То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?» – риторически спросил Трамп.

Как отмечает агентство Bloomberg, Трамп на пресс-конференции с Мэй использовал еще более жесткую риторику, чем во время саммита НАТО в Брюсселе 11 июля. Тогда американский лидер также резко раскритиковал Германию за поддержку проекта «Северный поток – 2». По его мнению, Германия, выдав полный комплект разрешений на строительство газопровода, стала «заложницей России», так как после реализации проекта «почти 70%» природного газа будет поставляться в страну из России. Позже канцлер Германии Ангела Меркель ответила на слова Трампа. «Я испытала на себе то, как часть Германии контролировалась СССР. Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную ФРГ. Благодаря этому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения», – сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что проект «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим. «На протяжении многих десятилетий Россия подтверждала, что является надежным гарантом поставок газа в Европу. Ни один другой поставщик не продемонстрировал такую надежность. Также всем известно, что по себестоимости и конечной стоимости очень мало поставщиков могут с ней конкурировать», – пояснил он.

Согласно проектной документации газопровод «Северный поток – 2» будет представлять собой две нитки, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Благодаря газопроводу пропускная способность северного экспортного маршрута российского газа увеличится вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Оператором газопровода является Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому».

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