Трамп назвал ужасной ошибкой решение Германии одобрить «Северный поток – 2»

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Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй назвал ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток – 2» на своей территории, передает агентство Reuters.
«Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России», – заявил американский президент. «Это трагедия. Я думаю, что это ужасно, то, что вы снабжаете миллиардами и миллиардами долларов Германии в первую очередь <...> казну России», – добавил он.
«То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?» – риторически спросил Трамп.
Как отмечает агентство Bloomberg, Трамп на пресс-конференции с Мэй использовал еще более жесткую риторику, чем во время саммита НАТО в Брюсселе 11 июля. Тогда американский лидер также резко раскритиковал Германию за поддержку проекта «Северный поток – 2». По его мнению, Германия, выдав полный комплект разрешений на строительство газопровода, стала «заложницей России», так как после реализации проекта «почти 70%» природного газа будет поставляться в страну из России. Позже канцлер Германии Ангела Меркель ответила на слова Трампа. «Я испытала на себе то, как часть Германии контролировалась СССР. Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную ФРГ. Благодаря этому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения», – сказала она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что проект «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим. «На протяжении многих десятилетий Россия подтверждала, что является надежным гарантом поставок газа в Европу. Ни один другой поставщик не продемонстрировал такую надежность. Также всем известно, что по себестоимости и конечной стоимости очень мало поставщиков могут с ней конкурировать», – пояснил он.
Согласно проектной документации газопровод «Северный поток – 2» будет представлять собой две нитки, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Благодаря газопроводу пропускная способность северного экспортного маршрута российского газа увеличится вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Оператором газопровода является Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому».
Как Трампа встретили в Европе
Francois Lenoir / Reuters
Дональд Трамп прилетел в Брюссель накануне саммита (на фото вместе с Меланией Трамп). По сообщению местной газеты Le Soir, в аэропорту президента США встретил только представитель бельгийского МИДа – король Филипп, премьер-министр Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время смотрели матч Бельгия – Франция
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Ludovic Marin / AP
В первый же день саммита Трамп резко раскритиковал Берлин за выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам Трампа, в результате Германия окажется «заложницей России». Меркель в ответ напомнила, что Германия давно независима
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Kevin Lamarque / Reuters
Через несколько часов после своего выступления Трамп встретился с Ангелой Меркель. Переговоры, по его словам, прошли «отлично»
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Yves Herman / Reuters
Трамп неоднократно заявлял, что союзники США по НАТО должны увеличить свой вклад в финансирование альянса. «США тратят все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика европейских стран, включая немецкую, процветает, а проблемы безопасности остаются нерешенными. Для нас такая ситуация больше неприемлема» – такое обращение он разослал партнерам накануне саммита
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EMMANUEL DUNAND / AFP
Незадолго до визита Трампа в Великобританию правительство Терезы Мэй покинул министр иностранных дел Борис Джонсон. «Возможно, мы поговорим с ним, когда я приеду. Мне нравится Борис Джонсон, он всегда мне нравился», – поделился Трамп. На фото президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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Yves Herman / Reuters
Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут в Лондоне 13 июля. Мэй накануне заявила, что с нетерпением ждет этого. Президент США оценил грядущий визит на фоне правительственного кризиса в Великобритании как «сложный»
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Ludovic Marin / Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Испании Педро Санчес фотографируются перед открытием саммита НАТО
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Tatyana Zenkovich / Reuters
Макрон на встрече с Трампом заступился за Германию. Президент Франции подчеркнул, что не согласен с заявлением о зависимости Германии от России. На фото: президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон
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Tatyana Zenkovich / Reuters
На саммите Трамп заявил, что для него «большая честь быть другом» президента Франции Эмманюэля Макрона
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Darrin Zammit Lupi / Reuters
Германия заключает газовые сделки с Москвой и «платит России миллиарды и миллиарды долларов в год», в то время как США приходится оплачивать защиту европейских стран от России, заявил Трамп: «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны. А потом многие эти страны идут и заключают трубопроводную сделку с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну»
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Reuters
«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает», – заявил Трамп перед отъездом в Бельгию
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск студии Артемия Лебедева к «Первому каналу». Компания требовала взыскать с телеканала 1 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование ее шрифта «Клементина» в оформлении анонса одной из телепередач, передает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.
Как пояснило «РИА Новости» со ссылкой на решение суда, речь идет об анонсе праздничного концерта ко Дню ВДВ. Анонс выходил в эфире «Первого канала» два раза - 2 августа 2015 г. и 6 августа 2017 г. Суд пришел к выводу, что при сопоставлении слова «Концерт» из анонса и аналогичного слова, исполненного шрифтом «Клементина», «путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит».
Ранее суд первой инстанции вынес решение об отказе в иске на том основании, что в анонсе использовались не элементы шрифта «Клементина», а только концепция написания букв и идея стилизации слова под рукописный текст.
Аналогичные иски студия Артемия Лебедева подавала и к другим компаниям. В марте арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск студии к ОАО «Российские ипподромы». Тогда арбитраж обязал компанию выплатить студии 500 000 руб. за незаконное использование шрифта. В феврале прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между издательством «Эксмо» и студией Лебедева. Издательство обязалось выплатить студии 30 000 руб. за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой.
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Вице-премьер Виталий Мутко, который ранее курировал спорт, попал под неформальные санкции FIFA. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Мутко не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации, рассказали изданию три источника: один бывший футболист сборной России и два человека, знакомых с организацией турнира. Официального документа или распоряжения на этот счет нет, уточняет Русская служба ВВС. По данным издания, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.
На всех пяти матчах, которые провела российская сборная, Мутко присутствовал. Его ни разу не было среди гостей Инфантино, хотя Мутко занимался подготовкой чемпионата семь лет, отмечает Русская служба ВВС.
Мутко курировал российский спорт более десяти лет. Сначала он занимал пост министра, потом стал вице-премьером. Из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда отстранил Мутко от участия в Олимпиадах, что означает запрет на посещение мероприятий как официального лица. МОК посчитал, что в России существует допинг-система на государственном уровне. Кроме того, в марте председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко назначили Аркадия Дворковича, который тогда занимал пост вице-премьера. В составе нового правительства, сформированного в мае 2018 г., Мутко сохранил пост зампреда, но теперь он отвечает за строительство.
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На финале чемпионата мира по футболу 15 июля будет присутствовать много высокопоставленных зарубежных гостей, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. «Точных сведений даже у меня нет, но я знаю, что примерно 11-12 президентов разных стран будут присутствовать, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран», – сказал Ушаков.
До финального матча, в субботу и воскресенье, президент Владимир Путин встретится с несколькими зарубежными лидерами, в частности с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентами двух африканских государств – Габона и Судана Али бонго Ондимбой и Омаром Баширом. Чемпионат мира предоставил российскому руководству возможность встретиться со многими африканскими лидерами – это очень важно для такой страны, как Россия, чей лидер в силу занятости не так часто может посещать Африканский континент, отметил Ушаков.
Встречи в период футбольного первенства образуют «цепочку очень полезных контактов», все это скажется в дальнейшем на развитии сотрудничества с Африкой в целом, пояснил помощник российского президента.
В субботу же Путин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, одним из самых частых его зарубежных собеседников. На этой встрече планируется обсуждение ситуации в Молдавии и Приднестровье. В воскресенье, до начала финального матча, Путин встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом АльТани – они вместе поучаствуют в церемонии передачи Катару права проведения следующего мундиаля в 2022 г., а затем обсудят двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности ситуацию вокруг Катара, сказал Ушаков. В тот же день Путин побеседует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и встретится с руководителями стран, чьи футбольные сборные вышли в финал чемпионата мира – президентами Хорватии и Франции Колиндой Грабар-Китарович и Эмманюэлем Макроном.
Российская сторона ожидает, что Макрон проинформирует Путина об итогах завершившегося в Брюсселе саммита НАТО. Кроме того, «так или иначе будут затронуты различные аспекты предстоящего контакта Путина и [президента США Дональда] Трампа в Хельсинки», рассказал Ушаков. «Думаю, и с другими лидерами от этой темы (встречи Путина и Трампа. – "Ведомости") тоже не уйти», – отметил помощник президента.
Путин планирует посмотреть финальный матч чемпионата мира, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. За звание чемпиона мира сразятся сборные Франции и Хорватии. Игра пройдет в воскресенье на московском стадионе «Лужники». На следующий день, 16 июля, у Путина запланирована встреча с Трампом, она состоится в Хельсинки.
Путин сыграл в футбол на Красной площади
Михаил Метцель / ТАСС
Президент Владимир Путин посетил открытый на Красной площади парк футбола чемпионата мира – 2018. На фото – его встречает президент FIFA Джанни Инфантино
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Михаил Метцель / ТАСС
Путин нанес символический удар по мячу, открывая матч между звездами футбола и юношеской командой «Тотем», состоящей из воспитанников детских домов
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Михаил Метцель / ТАСС
Президент, как настоящий футболист, ударил внутренней стороной стопы («щечкой» на футбольном сленге)
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Михаил Метцель / ТАСС
Путин и бывший футболист сборной Бразалии Роналдо (в темных очках)
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Sergei Karpukhin / Reuters
Путин и Инфантино
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Алексей Никольский / пресс-служба президента / ТАСС
Путин в компании своего помощника Игоря Левитина (слева на втором плане) и Инфантино
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Sergei Karpukhin / Reuters
Путин, звезды мирового футбола Икер Касильяс (второй слева), Роналдо (справа от Путина), Карлес Пуйоль (слева от Инфантино) и бывшие игроки российской сборной Алексей Смертин (третий слева) и Дмитрий Булыкин (крайний справа)
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«Единая Россия» предложит ввести понятие «предпенсионный возраст» в закон – с соответствующей инициативой партия выступит к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев, передаетРБК.
Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, Исаев не уточнил. «Единая Россия» предложит также обязать работодателей уведомлять Рострудинспекцию об увольнении сотрудников предпенсионного возраста, отметил он.
Депутаты от «Единой России» обсудят предложения о смягчении пенсионной реформы, рассказывали источники «Ведомостей». Среди их предложений есть также следующие: сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда; второй – тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.
В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст для россиян. Предполагается, что он будет расти поэтапно начиная с 2019 г. В конечном результате пенсионный возраст для мужчин достигнет 65 лет к 2028 г., а для женщин – 63 лет к 2034 г. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет.
В городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу, 1 июля проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального, профсоюзы, а также КПРФ, ЛДПР, партия «Яблоко» и «Справедливая Россия»
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Министру культуры России Владимиру Мединскому вручили литературную премию им. Валентина Пикуля за роман «Стена», сообщается на сайте министерства. Решение о вручении Мединскому награды как «писателю и человеку, заботящемуся о наследии Пикуля», жюри приняло единогласно, сообщил председатель Союза писателей России Николай Иванов. Награду министру вручила вдова писателя Антонина Пикуль.
Помимо Мединского лауреатами премии стали писатели Кант Ибрагимов ( «Академик Петр Захаров») и Юрий Лощиц («Дмитрий Донской»).
Международная премия им. Валентина Пикуля учреждена в 2005 г. с целью увековечения памяти писателя и поощрения авторов, которые сохраняют традиции исторической и героико-патриотической литературы России. Учредители премии: Союз писателей России, ВМФ и издательство «Вече». Список победителей ежегодно оглашается 13 июля в день рождения писателя.
Роман Владимира Мединского «Стена» вышел в 2012 г. и был опубликован тиражом около 100 000 экземпляров. В нем рассказывается об осаде Смоленска польским войском в 1609–1611 гг. в период Смуты.
Годом ранее участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков», по его мнению, абсурдна и не имеет научной ценности. Просьбу Бабицкого не удовлетворили.
Кто пришел на инаугурацию Путина
kremlin.ru
Президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле. Второй слева - экс-канцлер Германии Герхард Шредер, справа - супруга премьера Светлана Медведева
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Евгений Разумный / Ведомости
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург)
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Сергей Бобылев/ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга – певица Валерия
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Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ЦСР Алексей Кудрин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин
4/26
Евгений Разумный / Ведомости
Актер Стивен Сигал
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Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group Геннадий Тимченко и президент «Норникеля» Владимир Потанин
6/26
Sergei Savostyanov / Sputnik
Глава Чечни Рамзан Кадыров
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
8/26
Сергей Савостьянов/ТАСС
Глава МЧС Владимир Пучков (в центре) и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин (справа) перед началом церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Ппрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко и гендиректор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный (слева направо)
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Евгений Разумный / Ведомости
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутат Иосиф Кобзон
13/26
Евгений Разумный / Ведомости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре)
14/26
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Ольга Голодец
15/26
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Виталий Мутко и министр финансов Антон Силуанов
16/26
Максим Блинов / РИА Новости
Председатель ЦИК Элла Памфилова и режиссер Андрей Кончаловский
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Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр экономического развития Максим Орешкин
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Утром 13 июля в российский МИД был вызван греческий посол в России Андреас Фриганас. Российские чиновники высказали ему неудовольствие действиями греческих властей, выславшими из страны двух российских дипломатов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Однако Москва решила пока повременить с высылкой греческих дипломатов в качестве зеркального ответа, отметили источники издания.
В свою очередь замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил «РИА «Новости», что ответные меры будут. «Всему свое время», — сказал он.
На сайте российского МИДа размещено сообщение, в котором говорится, что Фриганасу был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд еще двум гражданам России. «Рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», - отметили в ведомстве. В российском МИДе считают, что решение Греции приурочено к открытию саммита НАТО.
В заявлении МИДа не говорится о каких-либо действиях, которые будут предприняты в ответ на высылку российских дипломатов.
Греция 11 июля решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум гражданам России. Поводом для этого Афины назвали вмешательство во внутренние дела страны. По данным Греции, российские дипломаты пытались собирать и распространять информацию и подкупить греческих чиновников. Ранее Москва пообещала зеркально ответить на действия Афин.
В марте этого года произошла самая масштабная высылка российских дипломатов в истории Российской Федерации. Тогда британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» и выслали 23 российских дипломата. Обвинения Лондона поддержали еще 34 страны и в знак солидарности выслали от одного до 60 дипломатов. Россия отреагировала ответной высылкой дипломатов этих стран. Тогда Греция не стала высылать российских дипломатов.
Кто шпионил в пользу России
Bildarchiv Austria
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
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ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
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ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
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Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
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AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
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Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
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Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
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Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
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MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
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М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится
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В Греции суд вынес решение о выдаче россиянина Александра Винника Франции. Его адвокаты обжалуют это решение в Верховном суде страны. Об этом ТАСС заявил представитель защиты Винника Илиас Спирлиадис. Другой адвокат Винника Тимофей Мусатов подтвердил эту информацию и рассказал РБК, что суд решил экстрадировать россиянина в ускоренном режиме.
«Это решение становится в ряд с уже существующим решением о выдаче Винника в США, в Россию. Это решение имеет полную привилегию, так как эта выдача по европейскую ордеру. Поэтому существует упрощенная процедура», — пояснил Мусатов. По его словам, через несколько недель суд рассмотрит повторный запрос России. «Французский запрос появился после того, как американские прокуроры убедились в том, что получить Александра им не удастся», — сказал Мусатов.
«Французы воспользовались американской позицией и на нее ссылаются», - заявил он RT. «Французы взяли те преступления, которые, как им кажется, совершены в сети, и, так же как и американцы, посчитали интернет своей территорией», - добавил Мусатов. По его словам, во Франции пострадавшими от действий Винника признаны более 100 граждан. Однако обвиняемый никогда не был во Франции, добавил адвокат. Винник не имеет отношения к каким-либо шпионским программам. Получив Винника, Франция может его выдать США, считает защитник.
В начале мая в России против Винника было возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.6 УК). Изначально в России Винника обвиняли только в мошенничестве в особо крупном размере. После задержания в Греции в июле 2017 г. и запроса на экстрадицию в США Винник весной этого года через своего представителя подал заявления о явке с повинной в Генпрокуратуру России. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.
Сейчас экстрадиции россиянина активно добиваются США, Франция и Россия. На данный момент он находится в афинской тюрьме. В США Винника обвиняют в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.
«Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил ранее адвокат обвиняемого. Из-за того что французский запрос вступит в конфликт с американским и российским, окончательного решения об экстрадиции придется ждать долго, утверждал он. Адвокат Винника не исключал, что его выдачи также могут начать добиваться и другие страны.
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Andrey Rudakov / Bloomberg
Россия Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
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Eric Gay / AP
США В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
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Jens Kalaene / DPA / ТАСС
Евросоюз Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Великобритания Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
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Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцария В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
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Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Япония Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
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Qilai Shen / Bloomberg
Китай Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
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Then Chih Wey / Zuma / ТАСС
Сингапур Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
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Duncan Chard / Bloomberg
ОАЭ В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
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Diego Levy / Bloomberg
Аргентина Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF
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Следственный комитет (СК) и Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» подготовили предложения о введении уголовной ответственности медицинских работников «за преступления по службе», сообщает СК.
Разработанный законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 124.1 о ненадлежащем оказании медицинской помощи (медицинской услуги) и статьей 124.2 о сокрытии нарушения при оказании медицинской помощи, а также изложить в новой редакции статью 235 о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.
Сейчас нарушения со стороны врачей квалифицируются по разным статьям УК, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности, отмечают в СК. Судебная практика по таким делам также не единообразна. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности), которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям, указывают в СК.
Законодательные предложения рассматривает межведомственная рабочая группа. Она была создана по инициативе председателя СК Александра Бастрыкина и президента союза Леонида Рошаля, отмечается в сообщении. Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом права как пациентов, так и медицинских работников, подчеркивают в СК.
В 2016 г. в следственные органы поступило почти 5000 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 г. – более 6000, или на 22% больше. По ним следователи возбудили в 2016 г. 878 уголовных дел, а в 2017 г. – 1791.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула гендиректора «Почты России» Николая Подгузова в незнании реальных зарплат почтальонов. «Мы еще раз почитали эти справки: очень стыдно за руководителя «Почты», который вообще не владеет... Ну не царское дело, наверное, почтальонами заниматься, а это как путейщик на железных дорогах, так и почтальон - основная опорная фигура во всей системе почты», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»). Она рассказала, что сенаторы изучали положение почтальонов в регионах и выяснили, что некоторые почтальоны получают зарплату ниже МРОТ, а именно – 6000-8000 руб. С 1 мая 2018 г., согласно Федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда», размер заработной платы увеличился до 11 163 руб. в месяц.
Через несколько часов пресс-служба «Почты России» распространила пресс-релиз, посвященный оплате труда почтальонов. В компании утверждают, что работающие на полную ставку сотрудники получают зарплату не ниже МРОТ и все положенные законодательством надбавки. Кроме того, с марта на 5% были повышены оклады всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи. С 2013 г. средняя зарплата всех сотрудников «Почты» выросла на 37,5% до 23 600 руб., сообщила компания.
Президент Владимир Путин в июне подписал закон о реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в непубличное акционерное общество. В документе говорится, что 100% почтового оператора будет принадлежать государству. В совет директоров войдут 11 человек со сроком полномочий до 5 лет. Они могут принимать решения о назначении или отставке гендиректора «Почты России». Контракт с руководителем подписывается также на срок не более пяти лет.
Николай Подгузов руководит «Почтой России» с июля прошлого года. До назначения он четыре года был заместителем министра экономического развития России. Ранее Валентина Матвиенко уже критиковала его за неудачный запуск беспилотника для доставки почты. «Надо было в детстве в беспилотники играть, а не руководителям «Почты» пиаром заниматься неправильным», — сказала Матвиенко.
Бизнес
Новости
Илюмжинов назвал «абсолютно незаконным» отстранение от руководства FIDE
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов считает политическим и «абсолютно незаконным» решение отстранить его от руководства организацией. Об этом он заявил «Интерфаксу». По словам Илюмжинова, он собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), а также в Международный суд по правам человека. Он отметил, что намерен продолжать исполнять обязанности президента FIDE до октября, когда пройдут выборы нового главы шахматной федерации.
В комиссии по этике, которая приняла решение об отстранении, три человека, напомнил Илюмжинов. По его словам, его выбрали на пост представители 110 стран. «Меня не могут отстранить три человека», – добавил он.
Ранее в пятницу Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE. Организация сообщала, что такое решение приняла комиссия по этике.
Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле 2018 г. президентский совет организации потребовал его отставки из-за того, что Илюмжинов находится под санкциями США. В октябре пройдут выборы президента FIDE. Илюмжинов говорил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, а поддержит бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, которого выдвинула FIDE.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
Костин на встрече с главой государства рассказал ему, что ставки по кредитам ВТБ для малого бизнеса сейчас более 10%. «Для «малышей» ставки выше 10% сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, что условия для этого все есть», – сказал Костин. В свою очередь президент отметил, что в среднем по России ставки для малого бизнеса уже менее 10%. «Гораздо быстрее нужно идти», – прокомментировал Путин темпы снижения ставок.
«По крупным последние 16 кредитов за II квартал – здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75% где-то до 10%. 7-8% – предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже», – добавил Костин.
Он также рассказал президенту, что с начала 2018 г. население в большей степени стало интересоваться депозитами и кредитами в рублях, чем в долларах. «Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны», – отметил президент ВТБ.
По его словам, специалисты банка подготовили ряд предложений, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, «для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов».
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял об увеличении за последние шесть лет количества малых и средних предприятий на треть. Вклад этого сектора в ВВП вырос до 22,3%, говорил он.