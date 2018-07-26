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Власти Москвы на месте съемочной площадки «Дома-2» построят трамвайную остановку

Московские власти построят автомобильную магистраль от Саларьево до деревни Марьино через коттеджный поселок Летова Роща в новой Москве. Это следует из документов комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Первым на это внимание обратила «Медуза». Издание также уточняет, что дорога пройдет через съемочную площадку проекта «Дом-2». На одном из главных мест телешоу должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Владельца участка уже уведомили об изъятии земли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы департамента развития новых территорий столицы. Он добавил, что дорогу проектировали так, чтобы «не затронуть ни одного жилого объекта». Трасса проходит через земли и нежилые строения компании «ЕТК-инвест», отмечает «РИА Новости».

Именно «ЕТК-инвест» («дочка» ЕТК Александра Карманова) приобрела 2,9 га земли в новой Москве для съемок «Дома-2», писал РБК в 2017 г. По данным издания, для обустройства съемочной площадки компания привлекала кредиты Промсвязьбанка и Альфа-банка.

«Дом-2» – одно из самых популярных шоу российского телеэфира: выходит на ТНТ. Оно идет уже 14 лет. У программы вышло более 5000 выпусков. В последний рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых российских знаменитостей вошла ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. По подсчетам издания, за год она заработала $3,9 млн.

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