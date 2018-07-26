Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. При составлении списка учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.
Первое место в списке, как и в 2017 г., занял нападающий Washington Capitals Александр Овечкин, По оценке Forbes, за год он заработал $14,5 млн. На втором месте оказался Сергей Шнуров - его годовой доход, по оценке издания, составил $13,9 млн. На третье место журналисты поместили Филиппа Киркорова ($8,9 млн). В прошлом году второе и третье место заняли Киркоров и Григорий Лепс. Их доходы тогда Forbes оценил в $7,4 млн и $6 млн соответственно.
В рейтинг впервые вошла блогер и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова. По подсчетам издания, за год она заработала $3,9 млн, при этом основную часть этой суммы составляют доходы от рекламы, в частности платных постов в социальных сетях. На такую рекламу, по оценкам Forbes, приходится почти 90% от всего дохода Бузовой.
В топ-10 вошли также музыканты Григорий Лепс ($8,2 млн), Дима Билан ($7,7 млн), Стас Михайлов ($7,4 млн), телеведущий Иван Ургант ($8,5 млн) и хоккеист Евгений Малкин ($9,5 млн). Замыкает первую десятку рейтинга телеведущая Ксения Собчак ($1,4 млн). Собчак, баллотировавшаяся на пост президента России, в этом году лидировала с большим отрывом от всех участников рейтинга по упоминанию в прессе и телепередачах. В то же время лидерство по показателю запросов ее имени в «Яндексе» Собчак в этом году уступила Бузовой.
По оценкам журнала, совокупный доход всех участников рейтинга звезд по сравнению с прошлым годом вырос на треть - до $211 млн со $155 млн. Forbes отмечает также, что за последние несколько лет вдвое увеличился ценник на корпоративы, а актеры кино стали зарабатывать в два раза больше за один съемочный день.
10 самых дорогих спортсменов мира – 2018
Американский боксёр в полусредней весовой категории
Гонорар: $285 000 000
Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона»
Гонорар: $111 000 000
Португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид»
Гонорар: $108 000 000
Ирландский боец смешанных боевых искусств
Гонорар: $99 000 000
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен»
Гонорар: $90 000 000
Американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда за команду «Кливленд Кавальерс»
Гонорар: $85 500 000
Швейцарский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде
Гонорар: $77 200 000
Американский баскетболист команды «Голден Стэйт Уорриорз»
Гонорар: $76 900 000
Профессиональный игрок в американский футбол, квотербек в команде «Атланта Фэлконс»
Гонорар: $67 300 000
Профессиональный игрок в американский футбол, квотербек команды «Детройт Лайонс»
Гонорар: $59 500 000