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Бизнес
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Мэрия Москвы пообещала найти телепроекту «Дом-2» новую площадку

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Московские власти подберут новую площадку для телешоу «Дом-2» в течение двух месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерия Шкурова.

Ранее стало известно, что через участок около коттеджного поселка Летова Роща в новой Москве, где находится съемочная площадка популярного телешоу, пройдет автодорога от Саларьево до деревни Марьино. Там будет также построена остановка скоростного трамвая «Антоновка». Шкуров отметил, что маршрут трассы выбирался таким образом, чтобы не пришлось сносить жилые дома. При этом в границы строительства частично вошел участок, где снимается «Дом-2».

По словам Шкурова, строительство дороги начнется до конца этого года и завершится в 2021 г.

Ранее пресс-служба ТНТ заявляла ТАСС, что рассчитывает сохранить съемочную площадку реалити-шоу в прежнем месте в соответствии с действующими договорами. «У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», - подчеркивал представитель пресс-службы.

Площадка под названием «Поляна» находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. Площадка принадлежит компании «ЕТК-инвест». «Дом-2» - отечественное реалити-шоу, которое выходит на телеканале ТНТ с 2004 г.

Бизнес
Новости

ФАС оценит влияние роста цены авиакеросина на стоимость авиабилетов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о влиянии весеннего роста цен авиационного керосина на подорожание авиабилетов. Об этом заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, передает «РИА Новости».

«У авиакомпаний, как правило, сформированное ценообразование по приобретению керосина, но я не знаю, что у каждой компании заложено в формулу. Однако два последних месяца стоимость авиакеросина на бирже и внебиржевом рынке не меняется», - отметил Махонин. По его словам, служба отслеживает динамику изменения стоимости авиакеросина и последние два месяца она не менялась. Таким образом, сложно предположить, что эта причина могла стать основанием для роста стоимости авиабилетов, пояснил начальник управления ФАС. «Будем разбираться в этом более детально», — заключил Махонин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Аэрофлот» решил увеличить топливный сбор для билетов на внутренних рейсах. Решение затронет все авиакомпании группы, кроме «Победы», указывала газета со ссылкой на письмо перевозчика турагентствам. Для сегмента экономкласса сбор вырастет на 200 руб., для «комфорта» – на 400 руб., говорилось в документе. Это связано со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, объясняла авиакомпания.

Госдума 26 июля поручила комитету по экономической политике запросить в правительстве и ФАС данные о причинах роста цен на авиакеросин и мерах для ограничения цены авиакеросина и авиабилетов. В поручении указывалось, что цена авиакеросина в среднем по аэропортам России выросла на 15% с июля 2017 г. по июль 2018 г., «опередив тем самым рост потребительской инфляции».

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Технологии
Новости

Twitter потерял миллион пользователей за три месяца

Ведомости
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Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей во II квартале 2018 г. на 1 млн до 335 млн человек в месяц. Об этом говорится в отчете компании.

Большая часть спада приходится на США, уточняет Twitter. Снижение происходит из-за того, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты и тех, кто занимается спамом, объясняет Bloomberg. Агентство добавляет, что число активных пользователей соцсети только продолжит падать. По данным Reuetrs, аналитики ждали противоположного – роста числа пользователей на 1 млн. На торгах до открытия сессии акции Twitter снизились на 20%, отмечает Financial Times.

Ранее произошел обвал котировок Facebook. Компания опубликовала квартальный отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, финансовый директор Facebook Дэвид Венер предупредил о будущем торможении роста выручки. После этого основатель соцсети Марк Цукерберг потерял $16,8 млрд от своего состояния.

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Экономика
Новости

ЦБ оценил вклад ЧМ-2018 в экономический рост

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Чемпионат мира по футболу ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во II квартале 2018 г., сообщил Центробанк в комментарии по итогам сохранения ключевой ставки.

«Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1–0,2 п. п.) в годовой темп прироста ВВП во II квартале», – указывает ЦБ.

Ранее регулятор отмечал, что мундиаль краткосрочно ускорил рост цен – существеннее всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма. Регулятор ожидает коррекции цен в данном сегменте после завершения футбольного первенства.

Прошедший чемпионат ускорил и оборот розничной торговли – с 2,4% в мае до 3% в июне, оценивало Минэкономразвития.

ЦБ ожидает роста экономики России в 2018 г. на уровне 1,5-2%, что соответствует ее потенциалу в условиях сохраняющихся структурных ограничений. Инфляция, прогнозирует регулятор, из-за будущего повышения НДС поднимется к концу года до 3,5-4%, а в 2019 г. временно превысит целевые 4%.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Бизнес
Новости

Квартальная выручка и прибыль Starbucks достигли рекорда

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Выручка Starbucks в III квартале 2018 г. выросла на 11,5% до $6,31 млрд, чистая прибыль увеличилась на 23,3% до $852,5 млн. Об этом говорится в сообщении компании. Там же уточняется, что эти показатели – рекордные.

Starbucks – американская компания, владеющая одноименной сетью кофеен. Штаб-квартира находится в Сиэтле. Всего у компании 28 720 заведений в 77 странах.

Рекордные доходы и прибыль отражают силу бизнеса и бренда Starbucks во всем мире, приводятся в сообщении слова главного финансового директора Скотта Моу. По его словам, компания продолжает увеличивать долю практически на каждом рынке присутствия.

Ранее Starbucks объявила, что откажется от использования пластиковых трубочек к 2020 г. Сейчас компания расходует более 1 млрд соломинок в год. Отказ от них – путь, по которому идут многие западные компании. Использование пластика критикуется из-за внесения вклада в загрязнение океана, нанесение вреда птицам и морским млекопитающим.

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Политика
Новости

Шесть сотрудников МВД Ингушетии получили тюремные сроки за пытки и убийство

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Гарнизонный военный суд Нальчика приговорил шестерых полицейских из Ингушетии к реальным срокам за пытки, убийство задержанного и вымогательство, передает «Интерфакс».

Начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Тимур Хамхоев получил семь лет колонии общего режима, начальник отдела ЦПЭ подполковник полиции Андрей Безносюк – три года колонии общего режима, старший оперативный уполномоченный ЦПЭ Алихан Беков – 10 лет колонии строгого режима, капитан полиции Иса Аспиев – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Кроме того, начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии подполковник полиции Магомед Беков приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ингушского управления ФСБ Мустафа Цороев – к пяти годам колонии общего режима.

Седьмой фигурант дела замначальника ЦПЭ полковник полиции Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно.

Перед началом заседания пресс-секретарь суда Виктория Крапива сообщила, что подсудимые свою вину не признали и просили полностью их оправдать.

Следствие предъявило Хамхоеву и его подчиненным обвинения в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных. Всего по делу проходят восемь потерпевших и 130 свидетелей. По данным следствия, на счету подсудимых – убийство, превышение должностных полномочий с применением насилия с наступлением тяжких последствий, вымогательство в особо крупном размере, грабеж, похищение документов и использование подложных документов.

По данным следователей, в августе 2010 г. полицейские несколько суток незаконно удерживали местного жителя, силой требуя признаться в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В 2012 г. они незаконно доставили в МВД мужчину, где его избили и насильно долго удерживали. А в 2014 г. полицейские силой выбивали у задержанного признания в хранении огнестрельного оружия.

В 2016 г. полицейские избили женщину и ее супруга, требуя признаться в причастности к ограблению банка в городе Сунжа. Мужчина скончался от удушения. У задержанной было похищено золотое кольцо.

В том же году руководитель одного из подразделений МВД и его подчиненный вымогали 1 млн руб. у иностранца и похитили у него автомобиль, мобильный телефон и личные документы. Также в 2016 г. с помощью электротока подсудимые заставили жителя села Сурхахи Назрановского района взять на себя вину в умышленном уничтожении чужого имущества.

Политика
Новости

Архангельская ФСИН назвала недостоверной информацию о пытках правозащитника

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Информация СМИ о физическом насилии в отношении осужденного политического активиста и правозащитника 64-летнего Сергея Мохнаткина не соответствует действительности. Об этом сообщает управление ФСИН по Архангельской области.

«Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки», – говорится в сообщении.

Мохнаткин за нарушение порядка отбывания наказания содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением, указывает ФСИН. По данным ведомства, в 2017 г. в камере проведены ремонтные работы, а Мохнаткин обеспечен всеми необходимыми постельными принадлежностями и согласно распорядку посещает душевую два раза в неделю.

Также, по информации ФСИН, Мохнаткин решил прекратить начатую 13 июля голодовку. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывает, уточняет ведомство.

Ранее подруга Мохнаткина Татьяна Пашкевич сообщала, что к Мохнаткину в колонии применяют физическую силу и пытают, а также забирают вещи, переписку и лекарства. ФСИН указывает, что по соответствующему заявлению Мохнаткина от 25 июля проводится проверка.

В 2014 г. Мохнаткина приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве на несогласованной акции летом 2010 г. Летом 2016 г. Мохнаткин получил 11 месяцев колонии за оскорбление представителя начальника отряда колонии. В марте 2017 г. ему дали еще два года за дезорганизацию деятельности колонии, с учетом двух ранее вынесенных приговоров – к двум с половиной годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Мохнаткин ударил охранника. Сам правозащитник утверждал, что его избили.

Бизнес
Новости

Квартальная прибыль Amazon впервые превысила $2 млрд

Ведомости
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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon увеличил чистую прибыль во II квартале 2018 г. почти в 13 раз. Показатель впервые превысил $2 млрд. Об этом сообщает Financial Times. Компании удалось нарастить чистую прибыль в том числе благодаря росту показателей профильного бизнеса розничной торговли.

В пресс-релизе Amazon отмечается, что чистая прибыль в апреле - июне выросла до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась почти на 40% - с $37,96 млрд до $52,90 млрд.

Операционная прибыль компании в минувшем квартале также увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд.

Издание отмечает, что отчет о рекордных показателях компании миллиардера Джеффа Безоса появился на фоне отчетности Facebook, которая разочаровала инвесторов. Стоимость акций социальной сети Марка Цукерберга снизилась почти на 20%, а компания потеряла более чем $120 млрд рыночной капитализации, напоминает газета.

Сейчас Amazon фактически объединяет два крупных бизнеса: огромную торговую империю, которая обычно демонстрирует минимальную рентабельность или даже убыток, и меньшее по объему, но высокорентабельное облачное подразделение - Amazon Web Services (AWS).

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Политика
Новости

Железняк ответил Неверову на упрек о «прогуле» заседания Госдумы по пенсиям

Ведомости
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Депутат от «Единой России» Сергей Железняк своевременно предоставил лист нетрудоспособности, подтверждающий уважительную причину его отсутствия на голосовании за пенсионную реформу. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Лидер фракции единороссов Сергей Неверов накануне говорил журналистам, что Железняк не предоставил документы, объясняющие его отсутствие на пленарном заседании Госдумы 19 июля, на котором депутаты «Единой России» проголосовали за законопроект о повышении пенсионного возраста.

«Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в управление государственной службы и кадров Государственной думы. Руководство партии "Единая Россия" и аппарат фракции в Государственной думе утром 19 июля были также своевременно проинформированы о моем отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным», – цитирует Железняка его пресс-служба.

Как сообщали источники «Ведомостей» среди единороссов, Железняк подал заявление об отставке с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России». По словам собеседников «Ведомостей» в Госдуме, Железняк таким образом просто решил уйти из большой политики: в прошлом году его кандидатура рассматривалась на должность замначальника управления президента по внутренней политике, однако назначение так и не состоялось.

Железняк был одним из восьми единороссов, которые пропустили голосование за законопроект о повышении пенсионного возраста. Единственным проголосовавшим против реформы среди «Единой России» стала депутат Наталья Поклонская. После этого Неверов сказал журналистам, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать во фракции.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

Губернатор Воробьев назвал число обманутых дольщиков в Подмосковье

Ведомости
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В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается около 8000 дольщиков, заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».

По его словам, за последние пять лет в Подмосковье удалось решить проблемы 20 000 дольщиков, на это понадобилось 50 млрд руб.

«Сейчас у нас следующая стадия — это 8000 дольщиков, которые тоже требуют вернуть им квартиры. Недавняя ситуация с Urban Group также добавила нам особенные хлопоты», — сказал он.

Ситуация с Urban Group добавит подмосковным властям не только дополнительные «хлопоты», но и дополнительное количество обманутых дольщиков. Ведь всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия (ДДУ). Однако пока только 10% дольщиков (1612) подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья (данные компании «Дом.рф»).

Urban Group, все пять компаний которой были признаны банкротами 9 июля, является одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. По разным данным сумма невыполненных обязательств перед дольщиками составляет 70-80 млрд руб.

Финансы
Новости

ЦБ запретит физлицам покупать суборды банков

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Центробанк намерен ограничить продажу субординированных облигаций банков физическим лицам. Соответствующий проект указа опубликован на сайте регулятора.

Это необходимо для защиты неквалифицированных инвесторов от рисков при совершении операций с высокорисковыми финансовыми инструментами, указывает ЦБ.

Сейчас субординированные облигации могут приобретать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. После вступления в силу указа ЦБ покупать суборды смогут лишь первые. При этом нововведения не будут распространяться на субординированные бонды, выпущенные до вступления в силу указа.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин указывал, что суборды изначально являются финансовым инструментом акционера, нетипичным для широких слоев населения.

Субординированный долг относится к капиталу банка второго уровня. Если банк не исполняет нормативов ЦБ по достаточности основного капитала, то субординированный капитал может быть конвертирован в акции банка либо полностью списан при санации или банкротстве.

Недвижимость
Новости

Москомстройинвест направил застройщикам предостережения о расчетных счетах

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Застройщикам, которые привлекают деньги населения, направлено 242 предостережения о необходимости до 1 сентября этого года открыть расчетный счет в уполномоченном банке для каждого строящегося объекта. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Обязанность об открытии таких счетов установлена поправками в 214-ФЗ,которые вступили в силу 1 июля 2018 г.

«Это требование касается каждого застройщика независимо от даты получения разрешения на строительство. Если у него несколько разрешений на строительство, он обязан открыть расчетные счета в отношении каждого из них. Реквизиты счета должны быть указаны в проектной декларации», – сказал Тимофеев.

Застройщики, которые не выполнили это требование, не смогут зарегистрировать в Росреестре договора долевого участия.

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