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Мэрия Москвы пообещала найти телепроекту «Дом-2» новую площадку

Московские власти подберут новую площадку для телешоу «Дом-2» в течение двух месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерия Шкурова.

Ранее стало известно, что через участок около коттеджного поселка Летова Роща в новой Москве, где находится съемочная площадка популярного телешоу, пройдет автодорога от Саларьево до деревни Марьино. Там будет также построена остановка скоростного трамвая «Антоновка». Шкуров отметил, что маршрут трассы выбирался таким образом, чтобы не пришлось сносить жилые дома. При этом в границы строительства частично вошел участок, где снимается «Дом-2».

По словам Шкурова, строительство дороги начнется до конца этого года и завершится в 2021 г.

Ранее пресс-служба ТНТ заявляла ТАСС, что рассчитывает сохранить съемочную площадку реалити-шоу в прежнем месте в соответствии с действующими договорами. «У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», - подчеркивал представитель пресс-службы.

Площадка под названием «Поляна» находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. Площадка принадлежит компании «ЕТК-инвест». «Дом-2» - отечественное реалити-шоу, которое выходит на телеканале ТНТ с 2004 г.