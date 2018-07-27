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Бизнес
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Россия начала поставки говядины в Турцию

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Россия начала поставки говядины в Турцию. «Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы», сообщил вице-премьер Алексей Гордеев (цитата «Интерфакса»).

По его словам, на поставки российской говядины есть заявки и из Турции, и из стран Ближнего Востока. В этом году Россия уже экспортировала 300 000 т мясной продукции, добавил Гордеев. «Но нужно выходить на поставки 1 млн т. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», – заявил вице-премьер.

Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил в феврале бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

В прошлом году Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия. В 2017 г. он закупил у России товаров на $1,739 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее. До 2017 г. крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.

Политика
Новости

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Ведомости
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом сообщил Руне Андерсен руководитель рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА в IAAF.

«ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса», – сказал Андерсен (цитата ТАСС).

Заседание совета IAAF проходило в пятницу в Буэнос-Айресе. На нем обсуждался вопрос восстановления ВФЛА. В прошлый раз этот вопрос обсуждался в ноябре прошлого года.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 г.

В июне более чем 30 российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Всего в декабре IAAF получила более 182 заявок от российских спортсменов, из них одобрено 58, по 44 отказано.

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Финансы
Новости

ЦБ заподозрил руководство бывшего страховщика МВД в выводе активов

Ведомости
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Центробанк заподозрил в выводе активов бывшее руководство и собственников страховой компании «Центральное страховое общество», которая являлась страховщиком МВД. Признаки вывода активов обнаружила временная администрация страховщика, которая приступила к работе в конце апреля.

«По оценке временной администрации, размер имущества (активов) общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей», – говорится в сообщении ЦБ.

Информация о возможном выводе активов направлена в правоохранительные органы, добавил регулятор. Кроме того, 1 августа Арбитражный суд Московской области рассмотрит вопрос о признании страховщика банкротом. 

Центральное страховое общество (ЦСО) лишилось лицензии в конце мая. Центробанк заявил, что компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности. В декабре прошлого года ЦСО выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018-2019 гг. за 13,7 млрд руб.

В четверг, 26 июля, правительство определило нового страховщика МВД: единственным страховщиком жизни и здоровья сотрудников ведомства на 2018-2019 гг. выбрано «ВТБ страхование».

Политика
Новости

Белый дом назвал условие визита Трампа в Москву

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп готов посетить Москву, как только получит официальное приглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп надеется, что президент Путин приедет в Вашингтон после первого года [работы на посту президента после выборов], и он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», – приводит Reuters слова Сандерс.

В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил Трампа приехать в Москву. Он назвал встречи с президентом США полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы».

Ранее Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Но 25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 г.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Технологии
Новости

Роскомнадзор опубликовал рекомендации по защите Google-документов

Ведомости
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Роскомнадзор опубликовал на страницах в социальных сетях рекомендации по защите Google-документов. «Сегодня в СМИ появилась информация о том, что документы с персональными данными, хранящимися в Google Docs, снова попали в поисковую выдачу. Пока мы с "Яндекс" и Google устанавливаем подробности случившегося, порекомендуем вам несколько простых шагов по защите Google-документов», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство напомнило, что документы в Google Docs не являются приватными, ссылки на них открыты, поэтому они могут попасть в выдачу поисковика. Роскомнадзор привел семь шагов по защите Google-документов.

Ведомство советует отключить доступ к документу по ссылке и использовать только доступ по приглашению. Сделать это можно в настройках доступа. Также ведомство рекомендует определить, кто может редактировать документ. «Имейте в виду, что пользователи, которым доступно "редактирование", также получают возможность открывать доступ к документу», – подчеркнул Роскомнадзор.

Ранее в пятницу РБК сообщил, что данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». Как заявили в «Яндексе», на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете, сами документы не запрещены для индексации.

«Яндекс» начал индексировать документы Google Docs в начале июля. Если указать «Яндексу» область поиска docs.google.com, а затем заполнить строку поиска, то «Яндекс» выдавал искомые документы – например, в текстовом формате или формате электронной таблицы.

Google Docs (а также Google Sheets – таблицы, и Google Slides – презентации) это набор сервисов для работы с различными типами документов от текстов до таблиц и презентаций, напоминающий по функционалу офисный пакет программ Microsoft Office. Но в отличие от продуктов компании Microsoft Google Docs позволяет работать над документом в режиме онлайн доступ предоставляется через веб-интерфейс или мобильные приложения для различных операционных систем.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

Бизнес
Новости

ФАС оштрафовала «Тинькофф мобайл» за рекламу услуг «по всей России» без Крыма

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл» виновным в нарушении закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС обнаружила, что «Тинькофф мобайл» размещал рекламу услуг связи, которые действуют на территории всей России. Однако на сайте компании уточнялось, что Крым и Севастополь – исключение, отмечает ФАС.

Антимонопольная служба выдала предписание компании об устранении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела, отмечает ФАС.

Строительство Крымского моста за одну минуту

Технологии
Новости

Котировки Twitter упали на 15% после открытия торгов

Ведомости
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Котировки сервиса микроблогов Twitter после открытия торгов Nasdaq в пятницу упали на 15%, к 17.00 мск падение превысило 16%. На предварительных торгах падение котировок Twitter превышало 17%, писал Bloomberg. Падение капитализации компании составило около $5 млрд.

Причиной стал вышедший в пятницу отчет компании за II квартал, в котором говорится о снижении месячной активной аудитории на 1 млн до 335 млн человек. Падение обусловлено борьбой с фейковыми аккаунтами, указывает компания, в том числе связанными со скандалом о российском вмешательстве в выборы в США.

Несмотря на снижение количества пользователей, Twitter третий квартал подряд фиксирует прибыль. Выручка компании во II квартале выросла на 24% в годовом выражении и составила $711 млн, чистая прибыль достигла $100 млн против $116 млн убытка за аналогичный период прошлого года.

Накануне котировки крупнейшей в мире соцсети Facebook обвалились на 20% после квартального отчета, показавшего резкое замедление роста аудитории, и прогнозов о снижении темпов роста прибыли в среднесрочной перспективе.

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Бизнес
Новости

«Монако» объявил о переходе Головина

Ведомости
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Футбольный клуб «Монако» сообщил о подписании контракта на 5 лет с полузащитником ЦСКА Александром Головиным.

«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — сказал Головин, слова которого приводятся на сайте клуба. 

Как сообщал «Спорт-экспресс», сумма трансфера составила 30 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории российского футбола. Прежний рекорд был установлен в 2008 г., когда игрок ЦСКА Юрий Жирков перешел в «Челси» за 21 млн евро. Кроме того, ЦСКА сможет претендовать на процент от последующей продажи футболиста в другой клуб.

При этом клуб «Монако» раньше платил дороже только за двух футболистов — Хамеса Родригеса из «Порту» (45 млн евро в 2013 г.) и Радамеля Фалькао из «Атлетико» (43 млн евро в 2013 г.).

Зарплата Головина в «Монако» составит 2 млн евро в год, сообщил «Спорт-экспресс». В ЦСКА, по данным Sports.ru, полузащитник получал 600 000-800 000 евро в год.

Головину сейчас 22 года, он родился в городе Калтан Кемеровской области. Футболист дебютировал в российской премьер-лиге в 18 лет, в 2015 г. За три сезона в московском клубе полузащитник сыграл 113 матчей, 23 из них - в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В 2016 г. вместе с ЦСКА стал чемпионом России.

На прошедшем чемпионате мира по футболу Головин сыграл в четырех матчах за сборную России и забил один гол.

«Монако» принадлежит миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он купил клуб в 2011 г. Рыболовлев занимает 18-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $6,8 млрд.

Самые яркие фотографии матчей 1/4 финала чемпионата мира

Экономика
Новости

Минтруд назвал срок перехода на электронные трудовые книжки

Ведомости
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В 2020 г. появятся электронные трудовые книжки, а с 2027 г. работодателей освободят от обязанности хранить бумажные трудовые книжки своих сотрудников. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, сообщает ведомство.

«Начиная с 1 января 2020 г. все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в режиме онлайн», – цитирует пресс-служба замминистра труда Любовь Ельцову. Однако переход на электронные трудовые книжки будет постепенным, пояснила она.

«Для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 г. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», – отметила Ельцова.

Переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в Пенсионный фонд, даст дополнительное преимущество работающим удаленно сотрудникам и сократит затраты на кадровое производство. По данным Минтруда, за счет этого работодатели уже в 2020 г. смогут сэкономить 700 млн руб.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Политика
Новости

ЦИК готовится отклонить запрос КПРФ о референдуме по пенсионному возрасту

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Центризбирком готовится отклонить запрос КПРФ о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста, рассказал член ЦИК Евгений Колюшин. По его словам, мотивировано это неопределенностью вопроса.

При этом председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что большинство членов комиссии считают, что сама по себе постановка вопроса правомерна, граждане имеют право выразить свое мнение по поводу того, какой должна быть пенсионная система, дело лишь в деталях.

Правительство в июне предложило начать в 2019 г. повышение пенсионного возраста россиян. В результате согласно предложенному плану пенсионный возраст мужчин к 2028 г. вырастет с 60 до 65 лет, а пенсионный возраст женщин к 2034 г. – с 55 до 63 лет. Правительство уверяет, что средства, которые принесет увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Законопроект о повышении пенсионного возраста уже прошел первое чтение Госдумы.

Коммунисты хотят вынести вопрос о пенсионном возрасте на всероссийский референдум. Вопрос, который они предлагают задать на референдуме, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Они подали заявку о проведении референдума в Мосгоризбирком, а тот направил ее в ЦИК для рассмотрения.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Финансы
Новости

ЦБ назначил директора нового департамента информационной безопасности

Ведомости
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Директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Вадим Уваров, он вступит в должность с 1 августа. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

«Приказом председателя Банка России с 1 августа 2018 г. директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Уваров Вадим Александрович», – указывается в сообщении.

Уваров до этого работал в ФСБ: например, в 2016 г. РБК писал, что он занимал должность начальника 7-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Управление «К», в частности, «курирует всю банковскую сферу России, осуществляет оперативное сопровождение всех уголовных дел, связанных с рынком черного нала или выводом капиталов в офшоры», писала «Новая газета».

Впервые о создании департамента сообщил курирующий работу главного управления безопасности и защиты информации зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в феврале. Он отмечал, что новое подразделение получит статус центра компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы. Департамент информационной безопасности займется координацией обмена информацией о кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА), отмечал Скобелкин.

Новый департамент был создан в ЦБ в мае. В июне исполняющим обязанности директора департамента стал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Артем Сычев.

Двое знакомых Сычева говорят, что тот останется работать в ЦБ, один их них уточняет, что в должности первого заместителя директора департамента информационной безопасности. Пресс-служба ЦБ не комментирует кадровые изменения.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Путин пригласил Трампа в Москву

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Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. «Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Путин назвал встречи с Трампом полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы». Он также отметил, что может встретиться с Трампом на международных площадках, в том числе на саммите G20.

Большим плюсом Трампа, по мнению Путина, является его стремление выполнять обещания перед избирателями. «Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента, и положительная, я считаю, потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы», – сказал Путин.

Ранее президент США пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Предложение передал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который в конце июня приезжал с рабочим визитом в Москву. Но 25 июля Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г., на которых победил Трамп.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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