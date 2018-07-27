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Россия начала поставки говядины в Турцию. «Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы», –сообщил вице-премьер Алексей Гордеев (цитата «Интерфакса»).
По его словам, на поставки российской говядины есть заявки и из Турции, и из стран Ближнего Востока. В этом году Россия уже экспортировала 300 000 т мясной продукции, добавил Гордеев. «Но нужно выходить на поставки 1 млн т. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», – заявил вице-премьер.
Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил в феврале бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.
В прошлом году Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия. В 2017 г. он закупил у России товаров на $1,739 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее. До 2017 г. крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом сообщил Руне Андерсен – руководитель рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА в IAAF.
«ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса», – сказал Андерсен (цитата ТАСС).
Заседание совета IAAF проходило в пятницу в Буэнос-Айресе. На нем обсуждался вопрос восстановления ВФЛА. В прошлый раз этот вопрос обсуждался в ноябре прошлого года.
Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил.Из-за этого российские легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 г.
В июне более чем 30 российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Всего в декабре IAAF получила более 182 заявок от российских спортсменов, из них одобрено 58, по 44 отказано.
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Центробанк заподозрил в выводе активов бывшее руководство и собственников страховой компании «Центральное страховое общество», которая являлась страховщиком МВД. Признаки вывода активов обнаружила временная администрация страховщика, которая приступила к работе в конце апреля.
«По оценке временной администрации, размер имущества (активов) общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей», – говорится в сообщении ЦБ.
Информация о возможном выводе активов направлена в правоохранительные органы, добавил регулятор. Кроме того, 1 августа Арбитражный суд Московской области рассмотрит вопрос о признании страховщика банкротом.
Центральное страховое общество (ЦСО) лишилось лицензии в конце мая. Центробанк заявил, что компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности. В декабре прошлого года ЦСО выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018-2019 гг. за 13,7 млрд руб.
В четверг, 26 июля, правительство определило нового страховщика МВД: единственным страховщиком жизни и здоровья сотрудников ведомства на 2018-2019 гг. выбрано «ВТБ страхование».
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Президент США Дональд Трамп готов посетить Москву, как только получит официальное приглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Президент Трамп надеется, что президент Путин приедет в Вашингтон после первого года [работы на посту президента после выборов], и он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», – приводит Reuters слова Сандерс.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил Трампа приехать в Москву. Он назвал встречи с президентом США полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы».
Ранее Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Но 25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 г.
Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.
Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Роскомнадзор опубликовал на страницах в социальных сетях рекомендации по защите Google-документов. «Сегодня в СМИ появилась информация о том, что документы с персональными данными, хранящимися в Google Docs, снова попали в поисковую выдачу. Пока мы с "Яндекс" и Google устанавливаем подробности случившегося, порекомендуем вам несколько простых шагов по защите Google-документов», – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ведомство напомнило, что документы в Google Docs не являются приватными, ссылки на них открыты, поэтому они могут попасть в выдачу поисковика. Роскомнадзор привел семь шагов по защите Google-документов.
Ведомство советует отключить доступ к документу по ссылке и использовать только доступ по приглашению. Сделать это можно в настройках доступа. Также ведомство рекомендует определить, кто может редактировать документ. «Имейте в виду, что пользователи, которым доступно "редактирование", также получают возможность открывать доступ к документу», – подчеркнул Роскомнадзор.
Ранее в пятницу РБКсообщил, что данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». Как заявили в «Яндексе», на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете, сами документы не запрещены для индексации.
«Яндекс» начал индексировать документы Google Docs в начале июля. Если указать «Яндексу» область поиска docs.google.com, а затем заполнить строку поиска, то «Яндекс» выдавал искомые документы – например, в текстовом формате или формате электронной таблицы.
Google Docs (а также Google Sheets – таблицы, и Google Slides – презентации) – это набор сервисов для работы с различными типами документов – от текстов до таблиц и презентаций, напоминающий по функционалу офисный пакет программ Microsoft Office. Но в отличие от продуктов компании Microsoft Google Docs позволяет работать над документом в режиме онлайн – доступ предоставляется через веб-интерфейс или мобильные приложения для различных операционных систем.
Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году
vk.com/spb_today
«Яндекс» изучил поисковые запросы, которые делали пользователи в уходящем году, и выяснил, что их больше всего волновало. В список тем попали люди, события и явления. Больше всего запросов в категории «События в стране и мире» было сделано в связи с апрельским терактом в петербургском метро. В топ-3 события также вошли суицидальное сообщество «Синий кит», группы смерти и скандал вокруг фильма «Матильда»
1/9
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Из мужчин пользователи чаще всего искали певца Диму Билана (на фото), телеведущего Андрея Малахова, который перешел с «Первого канала» на «Россию 1», и актера Армена Джигарханяна
2/9
PhotoXPress
Вызвавшей наибольший интерес женщиной оказалась экс-депутат Госдумы певица Мария Максакова (на фото). Также в топ-3 по числу поисковых запросов вошли певица Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в «Евровидении» из-за запрета на въезд на Украину, и участница шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» Диана Шурыгина
3/9
Rick Bowmer / AP
Криптовалюта стала самым популярным поисковым запросом среди вещей и явлений, пользователи «Яндекса» также часто искали спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8
4/9
Максим Стулов / Ведомости
Топ спортивных запросов возглавил чемпионат мира по хоккею, также пользователи часто искали информацию о Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу, бое Мейвезера – Макгрегора и чемпионат КХЛ
5/9
Warner Bros.
Хоррор «Оно» стал самым популярным в поисковике фильмом. Также пользователи чаще всего искали картины «Гадкий я 3», «Стражи Галактики. Часть 2», российский фильм, вышедший в прокат под Новый год, «Викинг» и приключения от киностудии Disney «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки»
6/9
СТС
Самым популярным российским сериалом в «Яндексе» который год стала «Молодежка», пользователи поисковика также интересовались «Отелем Элеон», сериалами «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ивановы-Ивановы» и «Ольгой»
7/9
HBO
Из зарубежных сериалов в поисковике чаще всего искали «Игру престолов», «Гречанку» и «Шерлока». В пятерку также вошли «Ривердэйл» и «Ходячие мертвецы»
8/9
СТУДПРОФ.РФ
Топ-10 мемов 2017 г. по числу поисковых запросов возглавил «Эщкере» (исковерканный вариант произношения английского выражения «Let's get it»). В топ-3 также вошли «ждун» (распространенное в рунете название скульптуры голландской художницы Маргрит ван Бреворт) и «это фиаско, братан» (употребляют по отношению к лицу или событию, которое собеседник считает заранее провальным)
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Котировки сервиса микроблогов Twitter после открытия торгов Nasdaq в пятницу упали на 15%, к 17.00 мск падение превысило 16%. На предварительных торгах падение котировок Twitter превышало 17%, писал Bloomberg. Падение капитализации компании составило около $5 млрд.
Причиной стал вышедший в пятницу отчет компании за II квартал, в котором говорится о снижении месячной активной аудитории на 1 млн до 335 млн человек. Падение обусловлено борьбой с фейковыми аккаунтами, указывает компания, в том числе связанными со скандалом о российском вмешательстве в выборы в США.
Несмотря на снижение количества пользователей, Twitter третий квартал подряд фиксирует прибыль. Выручка компании во II квартале выросла на 24% в годовом выражении и составила $711 млн, чистая прибыль достигла $100 млн против $116 млн убытка за аналогичный период прошлого года.
Накануне котировки крупнейшей в мире соцсети Facebook обвалились на 20% после квартального отчета, показавшего резкое замедление роста аудитории, и прогнозов о снижении темпов роста прибыли в среднесрочной перспективе.
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Футбольный клуб «Монако» сообщил о подписании контракта на 5 лет с полузащитником ЦСКА Александром Головиным.
«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — сказал Головин, слова которого приводятся на сайте клуба.
Как сообщал «Спорт-экспресс», сумма трансфера составила 30 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории российского футбола. Прежний рекорд был установлен в 2008 г., когда игрок ЦСКА Юрий Жирков перешел в «Челси» за 21 млн евро. Кроме того, ЦСКА сможет претендовать на процент от последующей продажи футболиста в другой клуб.
При этом клуб «Монако» раньше платил дороже только за двух футболистов — Хамеса Родригеса из «Порту» (45 млн евро в 2013 г.) и Радамеля Фалькао из «Атлетико» (43 млн евро в 2013 г.).
Зарплата Головина в «Монако» составит 2 млн евро в год, сообщил «Спорт-экспресс». В ЦСКА, по данным Sports.ru, полузащитник получал 600 000-800 000 евро в год.
Головину сейчас 22 года, он родился в городе Калтан Кемеровской области. Футболист дебютировал в российской премьер-лиге в 18 лет, в 2015 г. За три сезона в московском клубе полузащитник сыграл 113 матчей, 23 из них - в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В 2016 г. вместе с ЦСКА стал чемпионом России.
На прошедшем чемпионате мира по футболу Головин сыграл в четырех матчах за сборную России и забил один гол.
«Монако» принадлежит миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он купил клуб в 2011 г. Рыболовлев занимает 18-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $6,8 млрд.
Самые яркие фотографии матчей 1/4 финала чемпионата мира
Petr David Josek / AP
Футболисты сборной Франции Антуан Гризман и Рафаэль Варан радуются голу в ворота сборной Ургувая. Франция – в полуфинале чемпионата мира
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Hassan Ammar / AP
Нападающий Уругвая Луис Суарес расстроен. Его сборная покидает турнир после поражения в четвертьфинале от французов
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Matthias Schrader / AP
Игрок сборной Бельгии Аксель Витсель радуется выходу команды в полуфинал чемпионата мира. Бельгийцы в ярком матче переиграли бразильцев – 2:1
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WALLACE WOON / EPA / TASS
Бразилец Неймар не может поверить, что его сборная едет домой уже после четвертьфинала
4/8
Maxim Shemetov/REUTERS
Радость хорватской сборной. Хорватия впервые с 1998 г. в полуфинале чемпионата мира
5/8
Christian Hartmann/REUTERS
Для российского нападающего Федора Смолова чемпионат мира получился неудачным. Он не забил ни одного гола, а в четвертьфинале с хорватами не забил в серии пенальти
6/8
Aaron Chown / PA Images / TASS
Сборная Англии обыграла шведов со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира
7/8
Adam Davy / PA Images / TASS
Шведы не смогли повторить успех 1994 г., когда их сборная добралась до полуфинала
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В 2020 г. появятся электронные трудовые книжки, а с 2027 г. работодателей освободят от обязанности хранить бумажные трудовые книжки своих сотрудников. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, сообщает ведомство.
«Начиная с 1 января 2020 г. все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в режиме онлайн», – цитирует пресс-служба замминистра труда Любовь Ельцову. Однако переход на электронные трудовые книжки будет постепенным, пояснила она.
«Для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 г. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», – отметила Ельцова.
Переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в Пенсионный фонд, даст дополнительное преимущество работающим удаленно сотрудникам и сократит затраты на кадровое производство. По данным Минтруда, за счет этого работодатели уже в 2020 г. смогут сэкономить 700 млн руб.
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира. Журнал проанализировал 36 000 анкет сотрудников различных компаний. Лидирует в рейтинге головная компания Google – Alphabet. Капитализация Alphabet – $644,1 млрд, штат сотрудников насчитывает 75 606 человек (здесь и далее данные по капитализации и штату – Bloomberg)
1/14
Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга - Microsoft. Капитализация компании – $531,3 млрд, штат насчитывает 124 000 сотрудников
2/14
Yuriko Nakao/Bloomberg
Топ-3 замыкает инвестиционная компания Japan Exchange Group. По мнению Forbes, три лидирующие в рейтинге компании имеют «выдающуюся привлекательность для сотрудников». Капитализация Japan Exchange Group - $9,7 млрд, штат - 1100 человек
3/14
David Paul Morris/Bloomberg
На четвертом месте рейтинга расположилась компания Apple. Капитализация компании – $810,7 млрд, штат – 100 000 сотрудников
4/14
Krisztian Bocsi/Bloomberg
На пятом месте рейтинга – американская нефтегазовая компания Noble Energy. Капитализация – $13,3 млрд, штат – 2274 человека
5/14
Bloomberg
На шестом месте – немецкий автопроизводитель Daimler. Капитализация компании – $77,9 млрд, штат – 290 870 сотрудников
6/14
Williams
На седьмом месте расположилась американская нефтегазовая компания Williams. Ее капитализация – $25 млрд, штат – 5604 человека
7/14
Andreas Arnold/Bloomberg
На восьмом месте рейтинга – американская корпорация IBM. Ее капитализация – $137,5 млрд, штат – 380 300 сотрудников
8/14
Investor AB
На девятой строчке рейтинга – шведская инвестиционная компания Investor AB. Капитализация – $36,8 млрд, штат насчитывает 87 сотрудников
9/14
SeongJoon Cho/Bloomberg
Замыкает топ-10 лучших работодателей южнокорейский производитель бытовой техники LG. Капитализация компании – $11,4 млрд, штат насчитывает 34 800 сотрудников
10/14
Денис Гришкин / Ведомости
В рейтинг также включены и четыре российские компании. Магнитогорский металлургический комбинат расположился на 214-м месте. Капитализация ММК – $8,7 млрд, штат – 59 000 сотрудников
11/14
Евгений Разумный / Ведомости
Московская биржа заняла 466-ю строчку рейтинга, ее капитализация – $3,9 млрд, на бирже работает 1635 сотрудников
12/14
Пресс-служба «Фосагро»
На 468-м месте оказался химический холдинг «Фосагро». Его капитализация – $5,4 млрд, штат сотрудников – 23 680 человек
13/14
Денис Абрамов / Ведомости
Банк ВТБ находится на 486-м месте. Его капитализация – $13,7 млрд, в банке занято 90 900 сотрудников
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Центризбирком готовится отклонить запрос КПРФ о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста, рассказал член ЦИК Евгений Колюшин. По его словам, мотивировано это неопределенностью вопроса.
При этом председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что большинство членов комиссии считают, что сама по себе постановка вопроса правомерна, граждане имеют право выразить свое мнение по поводу того, какой должна быть пенсионная система, дело лишь в деталях.
Правительство в июне предложило начать в 2019 г. повышение пенсионного возраста россиян. В результате согласно предложенному плану пенсионный возраст мужчин к 2028 г. вырастет с 60 до 65 лет, а пенсионный возраст женщин к 2034 г. – с 55 до 63 лет. Правительство уверяет, что средства, которые принесет увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Законопроект о повышении пенсионного возраста уже прошел первое чтение Госдумы.
Коммунисты хотят вынести вопрос о пенсионном возрасте на всероссийский референдум. Вопрос, который они предлагают задать на референдуме, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Они подали заявку о проведении референдума в Мосгоризбирком, а тот направил ее в ЦИК для рассмотрения.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Вадим Уваров, он вступит в должность с 1 августа. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.
«Приказом председателя Банка России с 1 августа 2018 г. директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Уваров Вадим Александрович», – указывается в сообщении.
Уваров до этого работал в ФСБ: например, в 2016 г. РБК писал, что он занимал должность начальника 7-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Управление «К», в частности, «курирует всю банковскую сферу России, осуществляет оперативное сопровождение всех уголовных дел, связанных с рынком черного нала или выводом капиталов в офшоры», писала «Новая газета».
Впервые о создании департамента сообщил курирующий работу главного управления безопасности и защиты информации зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в феврале. Он отмечал, что новое подразделение получит статус центра компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы. Департамент информационной безопасности займется координацией обмена информацией о кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА), отмечал Скобелкин.
Новый департамент был создан в ЦБ в мае. В июне исполняющим обязанности директора департамента стал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Артем Сычев.
Двое знакомых Сычева говорят, что тот останется работать в ЦБ, один их них уточняет, что в должности первого заместителя директора департамента информационной безопасности. Пресс-служба ЦБ не комментирует кадровые изменения.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. «Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
Путин назвал встречи с Трампом полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы». Он также отметил, что может встретиться с Трампом на международных площадках, в том числе на саммите G20.
Большим плюсом Трампа, по мнению Путина, является его стремление выполнять обещания перед избирателями. «Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента, и положительная, я считаю, потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы», – сказал Путин.
Ранее президент США пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Предложение передал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который в конце июня приезжал с рабочим визитом в Москву. Но 25 июля Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г., на которых победил Трамп.
Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.