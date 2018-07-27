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Россия начала поставки говядины в Турцию

Россия начала поставки говядины в Турцию. «Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы», – сообщил вице-премьер Алексей Гордеев (цитата «Интерфакса»).

По его словам, на поставки российской говядины есть заявки и из Турции, и из стран Ближнего Востока. В этом году Россия уже экспортировала 300 000 т мясной продукции, добавил Гордеев. «Но нужно выходить на поставки 1 млн т. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», – заявил вице-премьер.

Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил в феврале бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

В прошлом году Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия. В 2017 г. он закупил у России товаров на $1,739 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее. До 2017 г. крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.