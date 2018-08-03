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СМИ сообщили о несогласии Дерипаски с условиями США по выводу UC Rusal из-под санкций

Переговоры основного акционера UC Rusal Олег Дерипаска с подразделением Минфина США (OFAC, Управление по контролю за иностранными активами) о снятии санкций с ряда активов предпринимателя могут зайти в тупик. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с переговорной позицией бизнесмена.

Условия, выдвинутые американской стороной «неприемлемы и лишены экономического смысла, согласиться на них не представляется возможным», пересказывает позицию предпринимателя источник издания. Ранее позицию Дерипаски в схожей трактовке изложили собеседники агентства Bloomberg. Они отметили, что условия OFAC предприниматель считает кабальными, но не уточнили, о каких именно позициях идет речь. «Высока вероятность, что переговоры зайдут в тупик из-за невозможности выполнения условий OFAC», — допустил собеседник РБК в российском правительстве.

6 апреля минфин США объявил о включении Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе En+ и UC Rusal, в санкционные списки. Представители американского ведомства отмечали, что одним из условий снятия санкций должен стать отказ Дерипаски от статуса контролирующего акционера в компаниях. 26 июля министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что его ведомство ведет с представителями бизнесмена «продуктивную дискуссию» по снятию ограничений.

В основе дискуссии лежит план председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера, который начал действовать с 27 апреля. План предполагает снижение доли Дерипаски в En+ до уровня менее 50% с нынешних 66,1%, исключение представителей бизнесмена из советов директоров En+ и UC Rusal, а также включение в них абсолютного большинства независимых директоров.

В конце июля Баркер запросил дополнительное время для реализации плана. Компания Mercury, лоббирующая интересы Баркера, также попросила Минфин о временном снятии санкций для конвертации доли Glencore в UC Rusal (8,75%) в акции En+. Это позволило бы снизить в группе долю структур Дерипаски. Glencore одобрял этот план. Санкции OFAC не стало отменять даже на время, но продлило срок продажи долей в активах Дерипаски для американских инвесторов до 23 октября.