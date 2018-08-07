Бизнес

Новости

New Stream возглавил бывший топ-менеджер Газпромбанка

Группа компаний «Новый Поток» (New Stream Group, владеет крупнейшим независимым НПЗ в России Антипинским заводом) сообщила об изменениях в совете директоров и руководстве группы.

Дмитрий Мазуров, занимавший ранее должность президента New Stream Group, избран председателем совета директоров АО «Новый Поток» – управляющей компании группы.

Президентом АО «Новый Поток» назначен Андрей Зокин, который также вошел в совет директоров компании, сообщила компания. До прихода в New Stream Group он работал в Газпромбанке и ряде коммерческих структур.

На посту председателя совета директоров АО «Новый Поток» Дмитрий Мазуров сосредоточится на стратегических вопросах и определении приоритетных направлений развития компании, а также реализации стратегических инвестиционных проектов. В сфере ответственности Андрея Зокина будут находиться операционное управление компанией и повышение эффективности работы действующих предприятий, входящих в группу «Новый Поток».

Как отметил Дмитрий Мазуров, приход Андрея Зокина в New Stream Group способствует решению амбициозных задач, стоящих перед компанией: «Уверен, что значительный опыт и высокий профессионализм Андрея Зокина помогут укрепить позиции Группы как на отечественном, так и зарубежном рынках».

В обновленный состав Совета директоров АО «Новый Поток», помимо Дмитрия Мазурова и Андрея Зокина, вошли: Михаил Берещанский, старший вице-президент по коммерческой деятельности группы «Новый Поток»; Юрий Навражный, старший вице-президент по обеспечению деятельности группы «Новый Поток»; Александр Горбачев, член совета директоров АО «Новый Поток».

Кадровые изменения в руководстве компании были одобрены стратегическим партнером группы Сбербанком, сообщила компания.