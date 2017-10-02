Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Игорь Макаров вливается в New Steam
У крупнейшего независимого нефтепереработчика в России появится новый владелец
Игорь Макаров близок к покупке 50% New Stream
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Строительство Антипинского НПЗ началось в 2004 г., через два года введена первая очередь
Группа компаний «Новый Поток»
Игорь Макаров спустя четыре года после продажи «Роснефти» своей газовой компании «Итера» приобретает первый крупный актив. Он договорился о покупке у Дмитрия Мазурова 50% группы New Steam, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. Эту информацию подтвердил представитель New Stream. Представители «Арети» (именно эту компанию сейчас возглавляет Макаров) от комментариев отказались.
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