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Виталий Петлевой|Галина Старинская
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Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Игорь Макаров вливается в New Steam

У крупнейшего независимого нефтепереработчика в России появится новый владелец

Игорь Макаров близок к покупке 50% New Stream

Игорь Макаров спустя четыре года после продажи «Роснефти» своей газовой компании «Итера» приобретает первый крупный актив. Он договорился о покупке у Дмитрия Мазурова 50% группы New Steam, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. Эту информацию подтвердил представитель New Stream. Представители «Арети» (именно эту компанию сейчас возглавляет Макаров) от комментариев отказались.

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