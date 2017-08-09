«Коммерсантъ»: На контрольный пакет Афипского НПЗ претендует совладелец New Stream

Основной акционер New Stream Дмитрий Мазуров намерен получить контроль над Афипским НПЗ в Краснодарском крае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. Ранее «Ведомости» сообщали, что Владимир Коган ищет для завода инвестора, чтобы завершить модернизацию, говорит один из них. Один из собеседников не исключал, что «Нефтегазиндустрия» может продать даже всю свою долю.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что близкие к New Stream лица покупают 25% в капитале завода. Сделка находится на стадии закрытия, а управление уже переходит к структурам нового владельца. Впоследствии доля может быть увеличена, отмечают собеседники. В ФАС заявили, что ходатайство о сделке в ведомство еще не поступало. На актив претендовали три группы инвесторов. НПЗ предлагался и структурам основного акционера «Русснефти» Михаила Гуцериева.

Основной актив New Stream — Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т нефти. Его совладельцем является однокурсник Владимира Путина юрист Николай Егоров, которому принадлежит 20%, еще 80% - у Мазурова. По данным издания, Егоров хорошо знаком с председателем правления Сбербанка Германом Грефом и «помогает клиентам банка, оказавшимся в сложных ситуациях».

Средства от сделки пойдут на погашение долгов. На конец 2016 г. кредитные обязательства НПЗ составляли 48,8 млрд руб., а «Нефтегазиндустрии» — 24,4 млрд руб.

Если сделка состоится, New Stream займет 5,5% рынка нефтепереработки в России, говорит советник ассоциации РИСКОМ Елена Кадочникова.