Владимир Коган может продать Афипский НПЗ

В одиночку он не справляется с модернизацией завода

Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Владимиру Когану не хватает глубины

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Первый этап модернизации завершился в 2015 г.: вложенные в завод около $2,3 млрд позволили увеличить переработку в 2,4 раза до 6 млн т. Виталий Тимкив / РИА Новости

Владимир Коган ищет инвестора для Афипского НПЗ с переработкой 2,5 млн т в Краснодарском крае, рассказали «Ведомостям» сотрудник одной из нефтяных компаний и контрагент завода. Заводу нужен партнер, чтобы завершить модернизацию, говорит один из них. «Нефтегазиндустрия» может продать всю свою долю, не исключает другой. Есть ли уже претенденты, они не говорят. Представитель Когана от комментариев отказался, связаться с представителем «Нефтегазиндустрии» не удалось.