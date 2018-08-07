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Бизнес
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Правительство выделило аграриям 5 млрд рублей субсидий на топливо

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат аграриям из-за роста цен на топливо. Документ от 4 августа сегодня опубликован на сайте правительства.

Средства выделяются из резервного фонда правительства 79 регионам на приобретение не менее 90 000 т дизельного топлива для агротехнологических работ. Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

Из 79 регионов больше всех на закупку топлива получит Оренбургская область – 237,8 млн руб., меньше – Севастополь: 92,5 млн руб. Ответственным за заключение соглашений с региональными властями о предоставлении субсидий с предусмотренными значениями целевого показателя эффективности назначен Минсельхоз.

Технологии
Новости

Число троянов-взломщиков банковских приложений выросло втрое

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Во II квартале текущего года число вирусов для банковских приложений мобильных устройств увеличилось в три раза по сравнению с I кварталом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

В докладе компании поясняется, что такие трояны скачиваются на смартфон, заменяя легальное приложение банка, такси или социальной сети, получают логин и пароль к мобильному банку и воруют деньги. Похищение средств, по данным компании, может происходить и посредством SMS-сервисов.

При этом наиболее уязвимы к таким вирусам мобильные устройства с операционной системой Android, рассказал газете руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин. Ущерб от них в России за прошлый год увеличился на 136% и перекрыл ущерб от троянов для персональных компьютеров на 30%.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что часто банки мотивируют клиентов пользоваться мобильными приложениями, не всегда соответствующими требованиям безопасности. В таком случае за взлом банковского приложения трояном формально отвечает пользователь. При хищении средств клиента после заражения вирусом взыскать похищенное с банка крайне сложно, поясняют юристы.

10 главных кибератак в истории человечества

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Бизнес
Новости

Счетная палата заявила о неэффективности господдержки малого и среднего бизнеса

Ведомости
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Анализ мер господдержки малого и среднего предпринимательства, проведенный аудиторами Счетной палаты, выявил неэффективность действующей практики. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст аудиторского заключения.

С 2014 по 2017 г. на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета было выделено 120,5 млрд руб. При этом целевые ориентиры по одному из главных показателей программы – количеству вновь созданных рабочих мест в секторе МСП» – снизились в четыре раза. Если в 2014 г. они составляли 108 000, то в 2017 г. – лишь 25 000. «Ежегодное снижение этого показателя <...> свидетельствует о том, что реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП», – указывает аудитор Андрей Перчян.

Также ревизоры указывают на отсутствие взаимосвязи между установкой плановых значений и объемом выделяемых субсидий. Так, в Адыгее, планирующей создать 73 рабочих места, выделяется более 209 млн руб., а в Ямало-Ненецком АО – менее 9 млн руб. на создание 81 рабочего места.

Субсидии распределялись по регионам неравномерно, говорится в заключении. В 2014–2016 гг. более 20% федеральных средств, предусмотренных на господдержку, были направлены лишь в 5 из 85 регионов, а в 2017 г. около 40% субсидий пришлось на 11 регионов, которые получили более 200 млн руб.

Не выполненной оказалась и поставленная президентом задача – довести численность работников в малом и индивидуальном предпринимательстве к 2018 г. до 20 млн человек. «Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015–2017 гг. выросло с 4,5 млн до 6 млн, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 г. составляет 19,2 млн человек», – сказано в заключении. В новом указе прописано, что к 2024 г. в этой сфере должно быть занято до 25 млн человек.

Не удалось достичь и одной из главных целей Национальной гарантийной системы по увеличению долгосрочного кредитования представителей сектора. Доля кредитов, обеспеченных ее гарантиями, варьируется в пределах от 1,5% на 1 января 2016 г. до 4,8% на 1 января 2018 г. При этом объем кредитов уменьшился.

Бизнес
Новости

Стали известны возможные сроки прекращения железнодорожного сообщения России и Украины

Ведомости
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Сроки прекращения пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией окончательно не определены, но ожидать этого стоит в конце 2018 – начале 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вновь заявил, что Киев «рассматривает вариант» прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом же он говорил и в конце прошлого года, тогда об окончательном решении планировалось сообщить в 2018 г. В конце мая Омелян обещал прекратить сообщение с 1 июля.

Собеседник издания, близкий к украинскому министерству, пояснил, что пассажиропоток, составляющий около 2 млн человек в год, перейдет на авиа- и автотранспорт. В выигрыше окажется белорусская авиакомпания «Белавиа» и частные автоперевозчики.

Сейчас с российской стороны через территорию Украины осуществляется лишь транзит по маршруту Москва – Киев – Кишинев. Также Москву и Киев связывают четыре поезда железных дорог Украины «Укрзализныця» (УЗ) и два – железных дорог Молдавии (ЧФМ). Пассажирские перевозки УЗ для Украины убыточны. По данным компании, доход от них меньше себестоимости в 3,3 раза. Но российское направление приносит прибыль – около $10 млн, поскольку перевозки осуществляются по международным тарифам.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ назвали имена задержанных ФБР россиян

Ведомости
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В США по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества задержаны Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя минюста США Николь Навас Оксман.

Представитель минюста пояснила, что Суверин был задержан в Бостоне 30 июля, Лисицкий, Ливадный и Тупикин – 1 августа, а Дедусев – на следующий день. Среди задержанных есть как минимум четверо россиян, сообщало ранее российское генконсульство. В минюсте США гражданство задержанных не уточнили.

Российское посольство в США направило запрос в ФБР о предоставлении доступа к задержанным. Ответ должен поступить в течение трех дней.

В конце июля минюст США сообщал о 25 задержанных по делу о крупном мошенничестве при продаже автомобилей, среди которых было семеро россиян. Общий ущерб от их деятельности оценивается в $4,5 млн. Максимальным наказанием по статье «мошенничество» в США является тюремный срок на 30 лет, за сговор с целью отмывания средств – на 20 лет.

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Политика
Новости

Медведев назвал угрозой миру возможное принятие Грузии в НАТО

Ведомости
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Возможное принятие Грузии в НАТО «может привести к потенциальному конфликту» с участием России. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующие обещания руководства Североатлантического альянса он назвал «абсолютно безответственной позицией» и «просто угрозой миру».

Расширение НАТО Медведев считает «безусловной угрозой» и «безусловным вызовом» России, тем более что члены альянса рассматривают нашу страну «в качестве потенциального противника». Он подчеркнул, что для России «Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы». Если же «другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям». Российский премьер выразил надежду на то, что «у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении».

Говоря о причинах пятидневной войны в 2008 г., Медведев, который в тот момент был президентом России, возложил ответственность за произошедшее на Михаила Саакашвили – тогда президента Грузии. «Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», – уверен Медведев. Он не считает, что вооруженный конфликт с Грузией был неизбежным, а являлся «субъективным выбором Саакашвили и его окружения». Также российский премьер указал на роль США в дестабилизации ситуации. До начала конфликта в Грузии побывала экс-госсекретарь Кондолиза Райс, ее тогдашний помощник по Европе и Евразии Дэниел Фрид, а также бывший вице-президент Дик Чейни. «То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах», – указал Медведев.

При этом в ходе войны у Москвы не было цели «разгромить Грузию или казнить Саакашвили», рассказал экс-президент России, отвечая на вопрос о том, почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси. Задача России, по его словам, состояла в том, «чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, т. е. военных действий».

Решение России о признании Абхазии и Южной Осетии Медведев также считает правильным. «Любое подвешенное решение имеет, наверное, какой-то смысл <…> Но, к сожалению, оно не решает главного вопроса. Оно оставляет поле, или пространство, для силовых действий», – уточнил он. Если же речь идет о государствах, у которых есть соглашение с Россией о размещении воинского контингента, «то тогда все ясно, никто ничего против них не будет делать. Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем проводить в жизнь какие-то утопические идеи».

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Бизнес
Новости

New Stream возглавил бывший топ-менеджер Газпромбанка

Ведомости
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Группа компаний «Новый поток» (New Stream Group, владеет крупнейшим независимым НПЗ в России – Антипинским заводом) сообщила об изменениях в совете директоров и руководстве группы.

Дмитрий Мазуров, занимавший ранее должность президента New Stream Group, избран председателем совета директоров АО «Новый поток» – управляющей компании группы.

Президентом АО «Новый поток» назначен Андрей Зокин, который также вошел в совет директоров компании, сообщила компания. До прихода в New Stream Group он работал в Газпромбанке и ряде коммерческих структур.

На посту председателя совета директоров АО «Новый поток» Мазуров сосредоточится на стратегических вопросах и определении приоритетных направлений развития компании, а также на реализации стратегических инвестиционных проектов. В сфере ответственности Зокина будут находиться операционное управление компанией и повышение эффективности работы действующих предприятий, входящих в группу «Новый поток».

Как отметил Дмитрий Мазуров, приход Зокина в New Stream Group способствует решению амбициозных задач, стоящих перед компанией: «Уверен, что значительный опыт и высокий профессионализм Андрея Зокина помогут укрепить позиции группы как на отечественном, так и на зарубежных рынках».

В обновленный состав совета директоров АО «Новый поток» помимо Мазурова и Зокина вошли: Михаил Берещанский, старший вице-президент по коммерческой деятельности группы «Новый поток»; Юрий Навражный, старший вице-президент по обеспечению деятельности группы «Новый поток»; Александр Горбачев, член совета директоров АО «Новый поток».

Кадровые изменения в руководстве компании были одобрены стратегическим партнером группы – Сбербанком, сообщила компания.

Технологии
Новости

Пентагон запретил военным использовать приложения с функцией геолокации

Ведомости
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Пентагон запретил военнослужащим использовать на служебных и личных устройствах приложения с функцией геолокации, передает ABCNews. Речь идет не только о смартфонах, планшетах, фитнес-трекерах, но и о таких устройствах, как FitBit, представляющих собой смартчасы.

Запрет вступает в силу немедленно. Оставлять GPS-координаты запрещено военнослужащим в местах проведения спецопераций. «Стремительно растущий рынок устройств, приложений и услуг с возможностями геолокации представляет существенный риск для находящихся на службе сотрудников министерства обороны и наших военных операций по всему миру», – считают в минобороны США.

Использование функции геолокации может стать причиной раскрытия личной информации, местонахождения военнослужащего. Это создает риски безопасности не только для самого военного, но и для объединенных сил и миссий, отметили в Пентагоне.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минобороны России планирует запретить военным-контрактникам размещать в интернете фото, видео, данные геолокации.

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Политика
Новости

Президент Ирана прокомментировал возобновление санкций США

Ведомости
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Президент Ирана Хасан Рухани считает невозможным одновременное возобновление санкционного режима со стороны США и начало диалога по условиям ядерной сделки, передает Reuters.

По словам Рухани, такая политика бессмысленна. «Если вы ударите кого-то ножом, а потом скажете, что хотите поговорить, то первое, что вам нужно сделать, это убрать нож», – сказал он. По его словам, Иран выступает за дипломатические способы решения разногласий с США. «Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры. Однако переговоры нуждаются в честности», – отметил он.

«США восстанавливают санкции против Ирана и выходят из сделки 2015 г., а после этого хотят вести с нами диалог. Призыв Дональда Трампа (президент США. – "Ведомости") к ведению прямых переговоров направлен на аудиторию внутри страны в преддверии американских выборов (промежуточных выборов в ноябре 2018 г. – "Ведомости") и на то, чтобы создать хаос в Иране», – считает иранский лидер.

Представитель Белого дома в понедельник, 6 августа, заявила о подписании Трампом указа о возобновлении санкционного режима в отношении Тегерана. Санкции начнут действовать с 7 августа.

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Политика
Новости

Форин-офис назвал спекуляцией сообщение о запросе на экстрадицию по «делу Скрипалей»

Ведомости
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Представитель британского МИДа назвал сообщения о планах Лондона потребовать от России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери спекуляцией. «Это еще один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции», – прокомментировал он «РИА Новости» опубликованную ранее газетой The Guardian информацию.

В свою очередь посольство России в Великобритании назвало информацию издания медийным вбросом. До предоставления официальной информации посольство считает эту публикацию «очередным вбросом».

The Guardian 6 августа со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности сообщила, что Лондон собирается направить Москве запрос на экстрадицию двух подозреваемых по «делу Скрипалей». По информации издания, запрос уже подготовлен.

Конституция России не допускает возможности экстрадиции россиян. «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», – говорится в ст. 61.1 Конституции России.

The Guardian напомнила, что в 2007 г. президент России Владимир Путин отказал в экстрадиции двух граждан России, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Тогда Лондон добивался выдачи экс-офицера КГБ Дмитрия Ковтуна и нынешнего депутата Госдумы Андрея Лугового.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в британском городе Солсбери 4 марта. Их обнаружили возле торгового центра в бессознательном состоянии. Пострадавших доставили в городскую больницу. Позже сообщалось, что их состояние на момент обнаружения было крайне тяжелым. Следствие пришло к выводу, что на входную дверь дома Скрипаля было нанесено отравляющее вещество типа «Новичок», произведенное на территории России. Москва несколько раз опровергала причастность к инциденту. Сергей и Юлия Скрипаль долгое время находились в коме, позже пошли на поправку и были выписаны. Об их точном местонахождении ничего не известно.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Reuters узнало о заморозке «Газпромом» программы внешних заимствований

Ведомости
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Арест активов «Газпрома» в Великобритании по иску «Нафтогаза» ограничивает российскую компанию в привлечении кредитов у иностранных банков, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Информагентство узнало о приостановке программы внешних заимствований «Газпрома» из-за риска заморозки средств, получаемых российским концерном. По информации одного из источников, после ареста активов в Великобритании один из банков уже заморозил кредитную сделку до прояснения ситуации. Какой именно банк так поступил, не сообщается.

По словам другого источника, решение суда об аресте активов в Великобритании, скорее всего, напугало банкиров, традиционно работающих с российской компанией на международном рынке. «В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета», – отметил он.

Если арест с активов «Газпрома» не будет снят, то компания вряд ли выполнит программу займов на внешнем рынке в полном объеме, сказал один из источников.

В марте этого года концерн одобрил привлечение в 2018 г. двусторонних и клубных кредитов на общую сумму до 4 млрд евро.

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Политика
Новости

СМИ узнали об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями в фонде Доктора Лизы

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК) в фонде «Справедливая помощь» Доктора Лизы. Речь идет о заключении контракта с двумя юристами. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что в июле прошлого года фонд заключил с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. В 2015 г. аналогичный контракт был заключен с правозащитником Александром Куликовским. В результате этих действий фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн руб.

По условиям контракта Куликовский должен был консультировать по юридическим вопросам подопечных фонда, помогать им составлять официальные письма, обращения, ходатайства и заявления в правоохранительные органы, суды и органы госвласти. Несмотря на имеющиеся договоренности, в июле 2017 г. фонд заключил контракт на оказание тех же услуг с адвокатом Агранович. Ежемесячно она получала зарплату в размере 180 000 руб., ей также выплатили в июне этого года вознаграждение в размере 356 000 руб.

Всего фонд выплатил Агранович 1,79 млн руб. «В результате указанных действий неустановленных лиц из числа руководства МБОО «Справедливая помощь» Доктора Лизы причинен ущерб на сумму 1,79 млн руб. необоснованно произведенных расходов», – сказал источник.

В феврале 2017 г. президентом фонда Доктора Лизы «Справедливая помощь» стала журналист Ксения Соколова.

Основатель фонда Елизавета Глинка 25 декабря 2016 г. погибла в авиакатастрофе в Сочи. Самолет Ту-154 Минобороны упал в море после взлета. Всего на его борту были 84 пассажира и 8 членов экипажа, все они погибли.

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