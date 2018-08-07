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Саудовская Аравия отказалась от закупок канадской пшеницы

Главное государственное агентство по закупкам пшеницы Саудовской Аравии - Саудовская организация по зерну (SAGO) проинформировала экспортеров зерна о том, что больше не будет покупать канадскую пшеницу и ячмень, передал Reuters со ссылкой на европейских трейдеров. Причиной такого решения стало обострение дипломатического спора между странами относительно соблюдения прав человека в королевстве.

Европейские компании подтвердили, что получили официальное уведомление от SAGO.

Канада в понедельник отказалась от поддержки в защите прав человека после того, как Саудовская Аравия заморозила новую торговлю и инвестиции и изгнала канадского посла в отместку за призыв Оттавы к свободным арестованным активистам гражданского общества Саудовской Аравии.

Представитель одного из европейских трейдеров сообщил, что неясно, касается ли решение SAGO только новых контрактов или будет распространяться на уже заключенные.

Как отмечает Reuters, SAGO обычно позволяет продавцам выбирать, из какой страны поставлять пшеницу королевству. Речь идет о сделках, заключаемых на международных тендерах. При этом SAGO указывает, что поставки должны осуществляться, например, из стран ЕС, Северной Америки, Южной Америки или Австралии.

По данным статистического агентства правительства Канады, общий объем продаж канадской пшеницы в Саудовскую Аравию за исключением дурума (твердый сорт пшеницы) составил 66 000 т в 2017 г. и 68 250 т в 2016 г.

3 августа канадский МИД выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в королевстве и потребовал их немедленного освобождения. В ответ на это МИД Саудовской Аравии обязал посла Канады в течение суток покинуть страну. Посол Саудовской Аравии из Оттавы был отозван в тот же день.