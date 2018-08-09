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ВЭБ передаст долг концерна «Тракторные заводы» «Ростеху» по рыночной стоимости

Долг концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) перед ВЭБом будет оценен по рыночной стоимости и передан «Ростеху», рассказал председатель банка развития Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета банка под председательством премьера России Дмитрия Медведева.

«Принято ключевое решение: долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценивается по рынку, таким образом, законно появляется дисконт, и по соответствующей стоимости этот долг совокупный передается "Ростеху". Затем "Ростех" определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ», - передал «Интерфакс» заявление Шувалова. По его словам, военным подразделением предприятия будет заниматься сам «Ростех».

Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление фингруппы КТЗ, будут реструктуризированы все долги, пояснил председатель ВЭБа.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева не допустить остановки производства на КТЗ из-за задолженности перед ВЭБом, писал накануне РБК. По мнению Чемезова, планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности КТЗ могут привести к срыву гособоронзаказа, а также к «возникновению социальной напряженности в регионах».

Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых ВЭБу концерн должен около 84 млрд руб. ВЭБ инициировал процедуру банкротства ряда предприятий концерна, после чего управление КТЗ перешло к «Ростеху» и госкорпорация привлекла к развитию концерна инвестора – связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты».

ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре – «Литейное производство», однако затем решил пересмотреть эту схему, писал Чемезов Медведеву. По мнению гендиректора «Ростеха», даже небольшая задержка сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство с полной остановкой производства. По данным РБК, Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову разобраться с предложениями «Ростеха».

Военный дивизион КТЗ, в который входит «Курганмашзавод», является одним из крупнейших производителем бронетехники в России. Продукция включает боевые машины пехоты БМП-3 и новую разработку «Курганец-25».