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Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость за пять лет

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Стадионы чемпионата мира по футболу должны выйти на самоокупаемость за пять лет - к 2024 г., следует из поручений президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета «Россия-2018».

Правительству и регионам, принимавшим матчи ЧМ-2018, поручено обеспечить «проработку вопроса механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов с учетом обеспечения их перехода на самоокупаемость к 2024 г.».

На этой неделе была опубликована правительственная концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA. В соответствии с документом на сохранение объектов спортивной инфраструктуры после соревнований придется потратить 16 млрд руб. до 2023 г. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд из 16 млрд руб., необходимых для содержания стадионов.

Концепция предусматривает передачу стадионов из федеральной собственности (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) на уровень регионов. Четыре стадиона – «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург», «Казань арена» – уже находятся в региональной собственности. Региональные власти должны прописать каждому стадиону бизнес-план, в котором заложат целевые показатели по доходам.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

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Финансы
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ВТБ планирует направить на дивиденды по итогам 2018 года половину прибыли

Ведомости
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Руководство ВТБ будет рекомендовать выплаты дивидендов по итогам 2018 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов.

«Мы можем подтвердить, что менеджмент, наиболее вероятно, будет рекомендовать дивидендные выплаты [за 2018 год] на уровне 50% от чистой прибыли, что соответствует требованиям государства», – сказал он.

ВТБ повысил прогноз по чистой консолидированной прибыли за 2018 г. до 170 млрд руб. Исходя из этого, годовые дивиденды могут составить 85 млрд руб.

В 2017 г. ВТБ заработал 120 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, на дивиденды было направлено 73,5 млрд руб. или 61%. Из этой суммы государство получило 56 млрд руб., миноритарии – 17,5 млрд руб. В 2016 г. выплаты государству было аналогичными, а дивиденды миноритариям – почти в три раза меньше (при этом общие дивиденды на 20% превысили чистую консолидированную прибыль).

Государство владеет 60,9% обыкновенных акций ВТБ через Росимущество. Крупнейшим миноритарием банка с долей 9% является санируемый ЦБ «ФК Открытие». Всего у ВТБ три вида акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Последние размещены в пользу Минфина и Агентства по страхованию вкладов.

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Финансы
Новости

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа «Шереметьево»

Ведомости
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Внешэкономбанк (ВЭБ) изучает возможность передачи прав требования по кредиту, который ранее был выдан аэропорту «Шереметьево». Этими правами заинтересовался Сбербанк, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя госкорпорации Игоря Шувалова.

«Мы также сегодня обсуждали вопросы переуступки прав требований по кредиту, который когда-то предоставлялся аэропорту «Шереметьево», когда был высокий риск и этот риск взял на себя Внешэкономбанк», - пояснил Шувалов по итогам заседания набсовета ВЭБа. Шувалов отметил, что кредит предоставлялся под строительство терминала D. Сейчас «он работает, это теперь действующий хороший объект», уточнил председатель.

По его словам, ВЭБ, как институт развития, выполнил свою роль и теперь должен выйти из проекта. Госкорпорации нужно направлять средства на другие проекты, которым необходима поддержка.

В начале 2000-х гг. кредиты на строительство терминала D выдали ВЭБ и ВТБ. Заемщиком по ним выступало ОАО «Терминал», присоединенное в 2012 г. к АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Всего банки выделили около $1,1 млрд, из них ВЭБ предоставил $947 млн. В начале 2016 г. задолженность «Шереметьево» перед ВЭБом оценивалась в $551 млн, перед ВТБ - в $128 млн.

В отчетности АО «Международный аэропорт «Шереметьево» за 2017 г. говорилось, что на конец отчетного периода госкорпорация оставалась крупнейшим кредитором аэропорта. Задолженность в рублевом эквиваленте перед ВЭБом составляла около 31 млрд руб., перед Сбербанком - 3,2 млрд руб., перед ВТБ - в 1,3 млрд руб.

Как строится «Шереметьево»

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Политика
Новости

ЦИК получил три новые заявки на референдум по пенсионному возрасту

Ведомости
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В Центризбирком поступили три новые заявки о проведении референдума о повышении пенсионного возраста, сообщил журналистам член ЦИК Василий Лихачев (его слова передал «Интерфакс»). Это же следует из анонса заседания комиссии, которое состоится в пятницу.

ЦИК в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума со схожими формулировками. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.

Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

В одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. Таким образом, конкуренция групп может сорвать проведение референдума. Однако вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», – указывал политолог Евгений Минченко.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что всего в комиссию поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по референдуму о пенсионном возрасте.

В июле Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Бизнес
Новости

ФАС разрешила владельцу «М.видео» купить бизнес Media Markt в России

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку владельцем «М.видео» магазинов Media Markt в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — сказал собеседник агентства.

Немецкая Ceconomy (владелец Media Markt) в начале лета договорилась продать российский бизнес ритейлера группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая уже владеет «М.видео» и «Эльдорадо». По условиям сделки немецкая компания получит 15% в группе «М.видео».

После закрытия сделки «Сафмар» получит в управление 42 магазина Media Markt в 22 российских городах. Бренд Media Markt уйдет из России: магазины будут переименованы в «М.видео» или «Эльдорадо». Российский Media Markt оценен примерно в $170 млн, говорили представители «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, уточнял Гуцериев.

Перед уходом с российского рынка Media Markt объявил о ликвидации ассортимента. Сеть будет распродавать товары со скидками до 70% до конца августа. По вопросам гарантийных обязательств с сентября Media Markt перенаправляет клиентов к специалистам в магазинах «М.видео».

«М.видео» — крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники. Суммарная доля «М.видео» и «Эльдорадо» на российском рынке потребительской электроники — около 29,2% на конец 2017 г., у Media Markt — 3,3%.

Активный 2016 год Михаила Гуцериева

Экономика
Новости

Путин поручил подумать о возврате налогового вычета за расходы на спорт

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам социальных налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом говорится на сайте Кремля. Поручение дано правительству по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и набсовета организационного комитета «Россия-2018». Заседание состоялось 20 июля 2018 г.

Президент обязал правительство отчитаться о выполнении поручения до 10 сентября. Также правительству поручено разработать дополнительные механизмы финансирования из внебюджетных источников физической культуры и спорта, в частности крупных и значимых общероссийских и международных мероприятий.

Согласно статье 219 Налогового кодекса, сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.

В феврале текущего года Центр стратегических разработок и НИУ ВШЭ подготовил доклад «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». В нем утверждается, что для приобщения россиян к занятиям спортом следует дать им возможность получать налоговые вычеты с расходов на это. Авторы доклада выступили с предложением субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом». Механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.

Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин

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Политика
Новости

Макрон поговорит с Путиным о судьбе режиссера Сенцова

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу по телефону поговорит о судьбе осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Путин в ходе последней прямой линии заявил, что Сенцов не подлежит обмену на россиян, задержанных на Украине, поскольку осужден «не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди».

Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Накануне сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.

Сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. По данным «Интерфакса», на фото Сенцов, одетый в тюремную форму черного цвета, стоит рядом с койкой у окна в двухместной палате. Уполномоченный также сообщила, что получила от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой копию письма Олега Сенцова, в котором тот объясняет свой отказ от направления в больницу. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».

Собчак передала Путину список политзаключенных

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Бизнес
Новости

Прокуратура направила следователям материалы проверки «Натали турс»

Ведомости
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Прокуратура Москвы направила материалы проверки туроператора «Натали турс» следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

«Материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператора направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», - сказала она. По ее словам, результаты проверки находятся на контроле столичной прокуратуры.

О том, что прокуратура Москвы проводит проверку «Натали турс», в июле «Ведомостям» сообщил президент туроператора Владимир Воробьев. Это была «обычная проверка по соблюдению прав туристов по заявлению от них», пояснял он. Сколько туристов пожаловалось на действия компании, Воробьев не уточнил.

В четверг он на запрос «Ведомостей» не ответил.

Позже пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что 16 июля офис «Натали турс» посетили сотрудники Следственного комитета. «Информация неофициальная, официально не объявлено, но нам подтвердили сотрудники и источники, что в пятницу в офис «Натали турс» приходили сотрудники Следственного комитета», - говорила она. Однако Воробьев опровергал факт проведения проверки туроператора сотрудниками Следственного комитета.

В конце июня у «Натали турс» начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности доллара. Туроператор отменил все чартерные перевозки. Турагенты отключили «Натали турс» от продаж, деньги перестали поступать на счета компании. Из-за этого 2 июля руководство туроператора аннулировало все туры до 30 сентября.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин говорил, что выплаты пострадавшим клиентам «Натали турс» еще не начались, так как пока нет информации о приостановке деятельности туроператора. Всего около 6000 клиентов «Натали турс» подали заявления с требованием вернуть им деньги.

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