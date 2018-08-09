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Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость за пять лет

Стадионы чемпионата мира по футболу должны выйти на самоокупаемость за пять лет - к 2024 г., следует из поручений президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета «Россия-2018».

Правительству и регионам, принимавшим матчи ЧМ-2018, поручено обеспечить «проработку вопроса механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов с учетом обеспечения их перехода на самоокупаемость к 2024 г.».

На этой неделе была опубликована правительственная концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA. В соответствии с документом на сохранение объектов спортивной инфраструктуры после соревнований придется потратить 16 млрд руб. до 2023 г. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд из 16 млрд руб., необходимых для содержания стадионов.

Концепция предусматривает передачу стадионов из федеральной собственности (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) на уровень регионов. Четыре стадиона – «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург», «Казань арена» – уже находятся в региональной собственности. Региональные власти должны прописать каждому стадиону бизнес-план, в котором заложат целевые показатели по доходам.

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