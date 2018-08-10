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Россия ограничила поставки фруктов из Сербии и Македонии

Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки в Россию фруктов из Сербии и Македонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении уточняется, что запрет на ввоз вводится в отношении персиков и абрикосов, которые, как выяснила служба, заражены бурой монилиозной гнилью.

Пресс-служба отмечает, что с 13 июля из Сербии в Россию поступило 27 зараженных партий косточковых, к которым относятся персики и абрикосы. При этом все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами от карантинной службы Сербии. Документы подтверждали безопасность продукции. Из Македонии Россельхознадзор зафиксировал три зараженные партии фруктов. Они также сопровождались фитосанитарными сертификатами.

По словам директора управления по защите растений Минсельхоза Сербии Небойшея Милосавлевича, чьи слова приводятся в сообщении, заражение фруктов могло произойти из-за погодных условий в местах производства косточковых культур. Милосавлевич подчеркнул, что сербские власти введут максимально жесткие меры по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции.

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) - карантинное заболевание плодовых культур, поражающее наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. Быстрому распространению спор гриба способствуют умеренные температуры воздуха и повышенная влажность. Один плод, зараженный этим заболеванием, способен заразить все деревья в окрестных садах.

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