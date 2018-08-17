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Бывший сотрудник Tesla обвинил Маска в шпионаже за персоналом

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск лично поручал «прослушивание и взлом телефонов и компьютеров сотрудников Tesla», пожаловался в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США уволенный сотрудник службы безопасности компании Карл Хансен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление юридической фирмы Meissner Associates, которая представляет его интересы.

Бывший сотрудник производителя электромобилей также обвинил Tesla в замалчивании преступной деятельности на одном из предприятий в штате Невада, отмечает New York Post.

В жалобе Хансена говорится, что Tesla отказалась сообщить правоохранительным органам о вовлеченности некоторых сотрудников на фабрике Gigafactory в торговлю наркотиками. Речь идет о «значительных объемах кокаина», которые переправлялись в интересах мексиканского картеля, утверждает бывший сотрудник Tesla.

Пресс-служба Tesla назвала некоторые обвинения заведомо фальшивыми. «Другие ничем не подкреплены, так что мы предполагаем провести дополнительное расследование, чтобы проверить информацию, которую он получил из вторых рук из единственного анонимного источника», — подчеркнул представитель компании в беседе с изданием.

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