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PepsiCo купит производителя аппаратов для приготовления газировки дома

PepsiCo достигла соглашения о покупке израильской компании SodaStream, которая производит аппараты (сифоны) для приготовления газированных напитков дома, а также сиропы и концентраты. Сумма сделки составит $3,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Financial Times уточняет, что бизнес SodaStream растет в Европе и Азии, а сейчас израильская компания стремится выйти на рынок США. О сделке было объявлено всего через несколько недель после того, как PepsiCo сообщила о скорой отставке ее гендиректора Индры Нуйи, руководившей компанией с 2006 г. Новым гендиректором в начале октября станет Рамон Лагуарта, проработавший в PepsiCo 22 года.

Покупка SodaStream свидетельствует о том, что новый руководитель PepsiCo планирует продолжить развивать компанию в том же направлении, что и его предшественница. Газета указывает, что сделка соответствует глобальной стратегии PepsiCo – под управлением Нуйи компания переключила внимание со сладкой газировки на более здоровые закуски и напитки. SodaStream позиционирует свою продукцию как здоровую альтернативу сладким газированным напиткам.

Лагуарт, комментируя сделку, отметил, что SodaStream дополнит бизнес PepsiCo, позволив предлагать потребителям «индивидуальные решения для производства напитков на дому по всему миру». Его слова приводятся в пресс-релизе компании. Нуйи назвала союз PepsiCo и SodaStream «вдохновляющим».

PepsiCo заплатит $144 за акцию SodaStream, что на 32% выше средней цены бумаг за последние 30 торговых сессий. Ожидается, что сделка, которую еще должны одобрить акционеры SodaStream и регуляторы, завершится к январю 2019 г. Ранее ее единогласно одобрили советы директоров обеих компаний, говорится в пресс-релизе.

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