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«Алроса» отказалась от трех офисов в Москве из-за оптимизации расходов

«Алроса» отказалась от трех офисных помещений, расположенных в Москве, в целях оптимизации расходов. Об этом говорится в сообщении компании.

Все три здания расположены в Казачем переулке. Одно из них было в аренде, его компания возвращает городу. Другие два выставлены на продажу. Сотрудники, которые работали в них, теперь разместятся в офисе «Алросы» на Озерковской набережной.

Компания продолжит искать внутренние резервы для снижения затрат, приводятся в сообщении слова гендиректора «Алросы» Сергея Иванова. Он напомнил, что компания также завершает оптимизацию автопарка и ликвидирует представительство в Орле.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список попала также и «Алроса». Позже правительство отказалось от этой идеи. Однако на встрече с представителями компаний 24 августа будет обсуждаться то, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике и была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест.

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